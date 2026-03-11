إذن إيران أم خطر الهجوم: الواقع الجديد في مضيق هرمز

بحسب آخر التقارير الإعلامية، أعلنت إيران أن السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز ستضطر إلى الحصول على تصريح منها. وهذا يعني عمليًا محاولة للسيطرة على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. في الوقت نفسه، حذرت بيانات صادرة عن القوات المسلحة الإيرانية من أن أي سفينة تحاول عبور المضيق دون تصريح قد تتعرض للهجوم، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب المخاطرة الكبيرة.

ونتيجة لذلك، أصبح هذا الممر البحري الاستراتيجي شبه مشلول. فقد انخفضت حركة الملاحة البحرية بشكل حاد، ولا تزال العديد من السفن عالقة على جانبي المضيق، تترقب تطورات الأحداث. ويزداد الوضع تعقيدًا نظرًا لأن ما يقرب من خُمس شحنات النفط والغاز العالمية كانت تمر عبر مضيق هرمز قبل النزاع الحالي، ما يجعله أحد أهم مراكز الاقتصاد العالمي.

ولهذا الأمر تداعيات هائلة على أسواق الطاقة. فأي خلل في الملاحة في هذه المنطقة يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع العالمية وتكاليف الشحن. حتى الحصار الجزئي لهذا الممر التجاري الحيوي كهذا قد يُحدث أثراً متسلسلاً في الاقتصاد العالمي، إذ يمر جزء كبير من صادرات النفط من دول الخليج العربي عبر هذا الممر الضيق.

إضافةً إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن إيران قد تنشر ألغاماً بحرية في المضيق لعرقلة الملاحة البحرية وزيادة الضغط على الدول المتنازعة. إن مجرد احتمال اللجوء إلى مثل هذه التكتيكات يُبرز مدى خطورة الوضع، وكيف أن أي خطوة بسيطة كفيلة بإثارة تصعيد أكبر للتوترات في المنطقة.

في الوقت نفسه، تتبنى الدول المتنازعة وجهات نظر مختلفة بشأن مسارها المستقبلي. تُشير الإدارة الأمريكية إلى أنها لا ترغب في تصعيد عسكري غير محدود. وفي تصريحات له، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن احتمالات قصف أهداف إضافية في إيران تتضاءل، وأن الأفضل هو البحث عن سبل لإنهاء المرحلة الحالية من النزاع.

أما إسرائيل، فتتبنى نهجاً مختلفاً، إذ تُعلن أن العمليات ضد إيران قد تستمر حتى بدون تدخل مباشر من الولايات المتحدة. بحسب السلطات الإسرائيلية، قد تستمر الغارات الجوية على أهداف مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية الإيرانية طالما اقتضت الضرورة ذلك لأمن البلاد.

ونتيجةً لذلك، لا يبدو أن الصراع في الشرق الأوسط يتجه نحو حل سريع. بل على العكس، تشير العمليات العسكرية المستمرة، والتوترات البحرية، واختلافات مواقف الدول المختلفة إلى أن الوضع قد يبقى غير مستقر لفترة طويلة. وقد يكون لقرار واحد يتعلق بموقع استراتيجي كمضيق هرمز تداعيات ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضاً، مما يؤثر على الأمن البحري واستقرار الاقتصاد العالمي برمته.