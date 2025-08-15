اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي وتقرير جامعة ميشيغان في دائرة الضوء في وول ستريت

١٢:٤٢ م ١٥ أغسطس ٢٠٢٥
  • أسواق الأسهم ترتفع في الجلسة الأخيرة من الأسبوع.
  • مبيعات التجزئة الأمريكية ومعنويات جامعة ميشيغان في دائرة الضوء.
  • انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية (النفقات التشغيلية الشهرية) في الولايات المتحدة.
  • تنتظر الأسواق أولى المستجدات من اجتماع ترامب وبوتين المُزمع عقده (حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش).

 

تُظهر مؤشرات الأسهم الغربية تفاؤلاً اليوم، ولكن لا ينطبق الأمر نفسه على المؤشرات الصينية. فقد جاءت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين مخيبة للآمال، مع انخفاض العقود الآجلة لـ CHN.cash. في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ستُعلن شركة علي بابا الصينية العملاقة (BABA.US) عن أرباحها. ويتراجع الدولار الأمريكي قليلاً قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها اليوم.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

 

التقويم الاقتصادي

 

 

12:30 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة

 

  • مبيعات التجزئة (يوليو): المتوقع 0.6% على أساس شهري مقابل 0.6% السابقة
  • مبيعات التجزئة الأساسية: 0.3% على أساس شهري مقابل 0.5% السابقة
  • أسعار الصادرات: 0.1% على أساس شهري مقابل 0.5% السابقة
  • أسعار الواردات: 0.1% على أساس شهري مقابل 0.1% السابقة
  • تقرير التصنيع من الاحتياطي الفيدرالي نيويورك (أغسطس): المتوقع 0 مقابل 5.5 السابقة

 

12:30 مساءً بتوقيت جرينتش – كندا

 

  • مبيعات الجملة: المتوقع 0.7% مقابل 0.1% السابقة
  • مبيعات التصنيع: المتوقع 0.4% مقابل -0.9% السابقة

 

1:15 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة

 

  • إنتاج الصناعة (مبدئي، يوليو): المتوقع 0% مقابل 0.3% السابقة في يونيو

 

2 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة

 

  • مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (مبدئي، أغسطس): المتوقع 62 مقابل 61.7 السابقة
  • مؤشر الظروف الحالية: المتوقع 67.5 مقابل 68
  • مؤشر التوقعات: المتوقع 58.4 مقابل 57.7
  • توقعات التضخم لمدة سنة: 3.4% مقابل 3.4%توقعات التضخم لمدة خمس سنوات: 4.5% مقابل 4.4%

 

2 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة

 

  • المخزونات التجارية: المتوقع 0.2% على أساس شهري بعد 0% في القراءة السابقة
share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات