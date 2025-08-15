التقويم الاقتصادي: مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي وتقرير جامعة ميشيغان في دائرة الضوء في وول ستريت

- أسواق الأسهم ترتفع في الجلسة الأخيرة من الأسبوع.
- مبيعات التجزئة الأمريكية ومعنويات جامعة ميشيغان في دائرة الضوء.
- انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية (النفقات التشغيلية الشهرية) في الولايات المتحدة.
- تنتظر الأسواق أولى المستجدات من اجتماع ترامب وبوتين المُزمع عقده (حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش).
تُظهر مؤشرات الأسهم الغربية تفاؤلاً اليوم، ولكن لا ينطبق الأمر نفسه على المؤشرات الصينية. فقد جاءت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين مخيبة للآمال، مع انخفاض العقود الآجلة لـ CHN.cash. في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ستُعلن شركة علي بابا الصينية العملاقة (BABA.US) عن أرباحها. ويتراجع الدولار الأمريكي قليلاً قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها اليوم.
التقويم الاقتصادي
12:30 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة
- مبيعات التجزئة (يوليو): المتوقع 0.6% على أساس شهري مقابل 0.6% السابقة
- مبيعات التجزئة الأساسية: 0.3% على أساس شهري مقابل 0.5% السابقة
- أسعار الصادرات: 0.1% على أساس شهري مقابل 0.5% السابقة
- أسعار الواردات: 0.1% على أساس شهري مقابل 0.1% السابقة
- تقرير التصنيع من الاحتياطي الفيدرالي نيويورك (أغسطس): المتوقع 0 مقابل 5.5 السابقة
12:30 مساءً بتوقيت جرينتش – كندا
- مبيعات الجملة: المتوقع 0.7% مقابل 0.1% السابقة
- مبيعات التصنيع: المتوقع 0.4% مقابل -0.9% السابقة
1:15 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة
- إنتاج الصناعة (مبدئي، يوليو): المتوقع 0% مقابل 0.3% السابقة في يونيو
2 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة
- مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان (مبدئي، أغسطس): المتوقع 62 مقابل 61.7 السابقة
- مؤشر الظروف الحالية: المتوقع 67.5 مقابل 68
- مؤشر التوقعات: المتوقع 58.4 مقابل 57.7
- توقعات التضخم لمدة سنة: 3.4% مقابل 3.4%توقعات التضخم لمدة خمس سنوات: 4.5% مقابل 4.4%
2 مساءً بتوقيت جرينتش – الولايات المتحدة
- المخزونات التجارية: المتوقع 0.2% على أساس شهري بعد 0% في القراءة السابقة