التقويم الاقتصادي: محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وخطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

افتتحت أسواق الأسهم جلسة يوم الأربعاء على أداءٍ أضعف قليلاً، مع تركيز الاهتمام بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، حيث ستُعلن شركة تارغت (TGT.US) للتجزئة عن أرباحها، ومن المقرر أن يُلقي مسؤولا الاحتياطي الفيدرالي، بوستيك ووالر، كلمةً، وسيتم إصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو مساءً.
المواضيع الرئيسية لهذا اليوم
- البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو محط أنظار أوروبا
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو أبرز ما يُبرز الاقتصاد الكلي (6 مساءً بتوقيت غرينتش)
- تترقب الأسواق خطابي بوستيك ووالر، عضوا الاحتياطي الفيدرالي، قبيل اجتماع جاكسون هول يوم الجمعة.
أحداث اليوم
- في وقتٍ سابق من اليوم، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الألماني انخفاضًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.1%، و-1.5% على أساس سنوي، مقابل -1.4% متوقعة و-1.3% سابقًا.
- في غضون ذلك، فاجأت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة الجميع، حيث ارتفع تضخم الخدمات بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنةً بتوقعات 4.8%.
- أبقى البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2%، بما يتماشى مع التوقعات.
- وأشارت التقارير إلى أن ترامب ناقش انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي مع الرئيس المجري فيكتور أوربان، بينما طُرحت بودابست كمكان محتمل لإجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي.
التقويم الاقتصادي
9 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلك النهائي لشهر يوليو، المتوقع 2.0% على أساس سنوي مقابل 2.0% سابقًا؛ 0.3% على أساس شهري مقابل 0.0% سابقًا
2:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة: المتوقع +0.85 مليون برميل مقابل +3 ملايين سابقًا
- البنزين: المتوقع -0.31 مليون برميل مقابل -0.79 مليون سابقًا
- المقطرات: المتوقع +1.478 مليون برميل مقابل +0.71 مليون سابقًا
6 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (يوليو)
متحدثو البنوك المركزية
3 مساءً بتوقيت غرينتش - عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والير
7 مساءً بتوقيت غرينتش - عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بوستيك
موسم الأرباح الأمريكية
10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - الهدف (TGT.US)