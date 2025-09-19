اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: مكالمة ترامب وشي، وخطاب ميران، وبيانات مبيعات التجزئة الكندية في دائرة الضوء

١٢:٥٢ م ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
  • بيانات مبيعات التجزئة الكندية كحدث رئيسي في الاقتصاد الكلي
  • مكالمة دونالد ترامب مع الزعيم الصيني شي جين بينغ تتصدر اهتمامات وول ستريت
  • انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية قليلاً في آخر أيام التداول لهذا الأسبوع، بينما ارتفع الدولار.

مع هدوء أجندة الاقتصاد الكلي اليوم، من المتوقع أن ينصب اهتمام السوق على الشركات الأمريكية الفردية (ارتفعت أسهم فيديكس بأكثر من 5% بعد إعلان الأرباح)، بالإضافة إلى مكالمة دونالد ترامب المقررة مع شي جين بينغ. رسميًا، يُقال إن النقاش سيركز على تيك توك، ولكن بشكل غير رسمي، قد يتجاوز "النص التقليدي"، مما يدفع وول ستريت إلى مراقبة أي مؤشرات قد تُشير إلى تحسن دائم في العلاقات بين واشنطن وبكين. وتترقب الأسواق أيضًا خطاب ميران، مرشح ترامب وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يُقدم المزيد من التفاصيل حول السياسة النقدية الأمريكية مستقبلًا (بعد خطاب جيروم باول).

التقويم الاقتصادي

  • ١٢:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات التجزئة الكندية لشهر أغسطس: متوقع -٠.٨٪ مقابل ١.٥٪ سابقًا (-٠.٦٪ شهريًا مقابل ١.٩٪ سابقًا)
  • ١ مساءً بتوقيت غرينتش - مكالمة ترامب وشي
  • ٣ مساءً بتوقيت غرينتش - خطاب ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي
  • ٦:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - خطاب ديلي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي
  • ٨ مساءً بتوقيت غرينتش - تسوية عقود العقود الآجلة والخيارات الأمريكية
