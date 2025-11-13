التقويم الاقتصادي: انتهى إغلاق الحكومة الأمريكية🏛️

قبيل افتتاح جلسة التداول النقدي يوم الخميس في أوروبا، شهدت معظم العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم في القارة العجوز وأمريكا ارتفاعًا طفيفًا في قيمتها بعد انخفاضها أمس. قد يكون هذا رد فعل على الخبر الرئيسي أمس، وتحديدًا انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي. أقرّ الكونجرس مشروع قانون، ووقّعه الرئيس، يُعيد الوكالات الفيدرالية إلى العمل بعد فترة توقف قياسية استمرت 43 يومًا. أعلن البيت الأبيض أن بيانات مكتب إحصاءات العمل المتبقية لشهر سبتمبر ستُنشر قريبًا، وأن الميزانية الجديدة ستُوفّر تمويلًا للحكومة حتى نهاية يناير.

ما الذي يجب أن ننتبه إليه خلال جلسة اليوم؟ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة (سبتمبر/الربع الثالث)، الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (سبتمبر)، مؤشر كليفلاند الفيدرالي (أكتوبر)، مؤشر مديري المشتريات الصناعي في نيوزيلندا (نوفمبر)، تقرير وكالة الطاقة الدولية، كلمات غرين من بنك إنجلترا، دالي، كاشكاري، موسالم وهاماك من الاحتياطي الفيدرالي، إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي، تشودين وموزر من البنك الوطني السويسري، الأرباح الفصلية لشركات بربري، سيمنز، ساباديل، أبلايد ماتيريالز، ديزني، JD.com، وبيليبلي.

أهم الأحداث الاقتصادية الكلية لهذا اليوم (بتوقيت بريطانيا الصيفي):

08:30، سويسرا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المنتجين: سابقًا -1.8% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المنتجين: متوقع -0.1% على أساس شهري؛ سابقًا -0.2% على أساس شهري؛

11:00، منطقة اليورو - الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر:

الإنتاج الصناعي: متوقع 2.1% على أساس سنوي؛ سابقًا 1.1% على أساس سنوي؛

الإنتاج الصناعي: متوقع 0.7% على أساس شهري؛ سابقًا -1.2% على أساس شهري؛

13:00، الولايات المتحدة - حديث دالي، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

15:30، الولايات المتحدة - حديث كاشكاري، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

18:00، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة: