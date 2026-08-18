التقويم الاقتصادي- سوق الإسكان الأمريكي تحت أنظار المستثمرين (18/08/2026)

بدأت جلسة تداولات الثلاثاء بارتفاع أسعار النفط، وضعف الدولار الأمريكي، وترقب بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة. لا يتضمن جدول أعمال اليوم الكثير من البيانات، ولكنه يشمل عدة منشورات هامة من الولايات المتحدة تتعلق بسوق الإسكان وأسعار التجارة الدولية. بعد سلسلة البيانات الضعيفة الأخيرة، ستُظهر تقارير اليوم عن سوق الإسكان ما إذا كان الوضع قد تدهور في هذا السوق أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع التضخم والمخاوف من رفع أسعار الفائدة.

أهم منشورات الجلسة الآسيوية 🌏

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي الصادر عن بنك ويستباك 6.0%، ما يُشير إلى انتعاش قوي مقارنةً بالفترة السابقة.

حافظ ممثلو بنك الاحتياطي الأسترالي على لهجة متشددة، مُقدمين دعماً قصير الأجل للعملة المحلية قبل افتتاح الأسواق الأوروبية.

شهدت الأسواق الآسيوية زيادة في ضغوط العرض كرد فعل متأخر على بيانات يوم الاثنين المخيبة للآمال بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

التقويم الاقتصادي الكلي 📊

08:00 بتوقيت المملكة المتحدة - معدل البطالة. التوقعات: 4.8%. القراءة السابقة: 4.9%.

11:00 ألمانيا - مؤشر ZEW لشهر أغسطس. التوقعات: 30؛ القراءة السابقة: 26.3

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - تراخيص البناء. التوقعات: 1.37 مليون. القراءة السابقة: 1.37 مليون.

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - بدء بناء المساكن. التوقعات: 1.35 مليون. القراءة السابقة: 1.42 مليون.

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر أسعار الواردات. التوقعات: 0.1%. القراءة السابقة: 0.3%.

15:00 الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة. التوقعات: 0.1%. القراءة السابقة: -5.4%.

أهم النتائج المالية لشركات من وول ستريت وأوروبا 💼:

هوم ديبوت (قبل افتتاح السوق)

أمير سبورتس (قبل افتتاح السوق)

كيسايت تكنولوجيز (بعد افتتاح السوق)

تول براذرز (بعد افتتاح السوق)

أسواق تستحق المتابعة اليوم 📈: