التقويم الاقتصادي: سوق العمل الكندي وبيانات ميشيغان (06/02/2026)

لا يشهد اليوم أي بيانات اقتصادية كلية هامة، مما يمنح الأسواق فترة راحة قصيرة بعد بداية أسبوع حافلة. سيركز المستثمرون بشكل أساسي على عدد قليل من البيانات الرئيسية. ففي كندا، سيصدر تقرير سوق العمل، وفي الولايات المتحدة سيُنشر مؤشر جامعة ميشيغان الأولي، بالإضافة إلى التركيز على نشاط قطاع النفط وبيانات الائتمان الاستهلاكي. قد تؤثر نتائج هذه البيانات بشكل طفيف على معنويات السوق الحالية، ولكن بشكل عام، من المتوقع أن يكون اليوم هادئًا نسبيًا.
جدول أعمال اليوم (بتوقيت وسط أوروبا):
08:00 ألمانيا - التجارة الخارجية (ديسمبر)
- الميزان التجاري: 17.1 مليار يورو (المتوقع 14.1 مليار؛ السابق 13.6 مليار)
- الصادرات (معدل شهري): 4% (المتوقع 1%؛ السابق 2.5%)
- الواردات (معدل شهري): 4% (المتوقع 1%؛ السابق 2.5%) (شهريًا): الفعلي 1.4% (المتوقع 0.2%؛ السابق 0.7%)
08:00 ألمانيا - الإنتاج الصناعي (ديسمبر)
- الإنتاج المعدل حسب السنة (شهريًا): الفعلي -1.9% (المتوقع -0.3%؛ السابق 0.2%)
- الإنتاج المعدل حسب السنة (سنويًا): الفعلي -0.6% (السابق 0.5%)
08:00 السويد - تضخم أسعار المستهلك (يناير)
- مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): الفعلي 0.1% (المتوقع 0.4%؛ السابق 0.0%)
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا): الفعلي 0.4% (المتوقع 0.6%؛ السابق 0.3%)
08:00 النرويج - التصنيع الصناعي (شهريًا، ديسمبر): الفعلي -0.1% (السابق 2%)
08:30 المجر - الإنتاج الصناعي الأولي (ديسمبر)
- معدل موسميًا (شهريًا): -2%
- غير معدل سنويًا (سنويًا): -5.4%
- معدل سنويًا حسب أيام العمل (سنويًا): -5.4%
08:45 فرنسا - الميزان التجاري الخارجي (معدل موسميًا) (يورو، ديسمبر): -4.1 مليار
09:00 سويسرا - معدل البطالة (يناير): 3%
09:00 جمهورية التشيك - الإنتاج الصناعي (مقارنة بالعام الماضي، ديسمبر): 3.2%
09:00 جمهورية التشيك - الميزان التجاري الخارجي (كرونة تشيكية، ديسمبر): 10 مليارات
09:00 إسبانيا - الإنتاج الصناعي (مقارنة بالعام الماضي، ديسمبر): 10 مليارات (سنويًا، ديسمبر): 4.5%
12:00 تشيلي - معدل التضخم (شهريًا، يناير): 0.4%
14:00 بولندا - محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية (يناير)
14:30 كندا - سوق العمل (يناير)
- معدل البطالة: 6.8%
- التغير في التوظيف: 7.1 ألف
- التغير في التوظيف بدوام كامل: 50.2 ألف
- التغير في التوظيف بدوام جزئي: -42 ألف
16:00 الولايات المتحدة الأمريكية - التقرير الأولي لجامعة ميشيغان (فبراير)
- المؤشر: 55.2
- توقعات التضخم على المدى القصير: 4
- توقعات التضخم على المدى الطويل: 3.3
16:00 كندا - مؤشر مديري المشتريات من إيفي (يناير): 49.9
18:00 بتوقيت الولايات المتحدة - خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون
19:00 بتوقيت الولايات المتحدة - عدد منصات النفط (أسبوعيًا): 412
21:00 بتوقيت الولايات المتحدة - الائتمان الاستهلاكي (بالدولار الأمريكي، ديسمبر): 8.5 مليار
عاجل: بيانات JOLTS للوظائف من الولايات المتحدة
🔵 مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي (مباشر)
عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة
عاجل: البنك المركزي الأوروبي يُبقي أسعار الفائدة متوافقة مع التوقعات!💶