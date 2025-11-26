التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة والسلع المعمرة 🔎

التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا. التقارير المهمة الوحيدة الجديرة بالذكر هي تقرير مطالبات البطالة الأسبوعي وتقرير طلبيات السلع المعمرة لشهر سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال هذه بيانات متأخرة لشهر سبتمبر، لذا فإن أهميتها الآن ضئيلة.

التقويم التفصيلي لليوم:

09:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - كلمة بوبا مودرير الألمانية

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التوظيف:

مطالبات البطالة الأولية: التوقعات 226 ألفًا؛ السابقة 220 ألفًا؛

متوسط ​​مطالبات البطالة لأربعة أسابيع: السابقة 224.25 ألفًا؛

مطالبات البطالة المستمرة: السابقة 1,974 ألفًا؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تصاريح البناء لشهر سبتمبر:

التوقعات 1.340 مليون؛ السابقة 1.330 مليون؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة:

السلع المعمرة باستثناء النقل: توقعات بنمو 0.2% على أساس شهري؛ سابقًا 0.3% على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء الدفاع: توقعات بنمو 1.9% على أساس شهري؛ سابقًا 1.9% على أساس شهري؛

طلبات السلع المعمرة: توقعات بنمو 0.5% على أساس شهري؛ سابقًا 2.9% على أساس شهري؛

1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات ميزان التجارة لشهر سبتمبر:

ميزان تجارة السلع: توقعات بنمو -90.00 مليار؛ سابقًا -85.50 مليار؛

3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة لشهر سبتمبر:

توقعات بنمو 710 آلاف؛ سابقًا 800 ألف؛

3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة: