انخفض EURUSD بنسبة 0.12%

يوم حافل ينتظر زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ففي تمام الساعة 2:15 مساءً، سيصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة، يليه إصدار مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر في تمام الساعة 2:30 مساءً. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة تتجاوز 0.10%، إلا أن التقلبات لا تزال محدودة نسبيًا قبل صدور هذه البيانات الهامة. وقد يُحدد قرار البنك المركزي الأوروبي وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين اليوم مسار زوج اليورو/الدولار الأمريكي حتى نهاية العام.

البنك المركزي الأوروبي: هل هو "توقف مؤقت" أم بداية لانخفاض التضخم؟

تتوقع الأسواق توقفًا مؤقتًا في اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم. وستبقى السياسة النقدية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي. ومن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة على الودائع عند 2.0%. وقد أشار خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي لأسابيع إلى عدم وجود حاجة ملحة لتعديل السياسة النقدية على الرغم من انخفاض معدل التضخم.

ستكون التوقعات متوسطة الأجل، التي ستصدر اليوم أيضاً، بالغة الأهمية. ويتوقع الخبراء أن تُظهر التوقعات أن التضخم سيكون أقل من النسبة المستهدفة البالغة 2% في الفترة 2026-2027، وهو ما قد يُبرر نظرياً مزيداً من التيسير النقدي في العام المقبل.

من جهة أخرى، من المرجح أن تُشدد لاغارد على مرونة اقتصاد منطقة اليورو، رغم أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة أظهرت ضعفًا واضحًا في الأوضاع النقدية. في الوقت نفسه، قد يُساهم الإنفاق المالي الضخم المُخطط له في عام 2026 (بما في ذلك إصدار السندات القياسي في ألمانيا) في تعزيز التضخم على المدى القصير.

من المرجح أن يُؤكد البنك المركزي الأوروبي على أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا للغاية بحيث لا يُمكن مناقشة التيسير النقدي على المدى القريب. مع ذلك، ستُولي الأسواق اهتمامًا بالغًا لكيفية تناول لاغارد لانخفاض التضخم على المدى المتوسط ​​المُتضمن في التوقعات. أي تلميح إلى أن مسار التوقعات أقل بكثير من الهدف قد يُمهد الطريق، ضمنيًا، لمناقشات خفض أسعار الفائدة في عام 2026، حتى وإن تجنبت لاغارد التصريح بذلك صراحةً.

بشكل عام، من المتوقع أن يُصدر البنك المركزي الأوروبي رسالة محايدة - لا خفض للأسعار، ولا خطابًا متشددًا، ولا توجيهات مستقبلية قوية. لكن ميزان المخاطر يميل بشكل متزايد نحو تباطؤ النمو في منطقة اليورو العام المقبل. ومن المثير للاهتمام أن هذا يتناقض مع تصريحات إيزابيل شنابل الأخيرة، التي أشارت إلى أن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة.

هل بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ذروته؟

بينما سيحدد البنك المركزي الأوروبي توجهات الجلسة الأوروبية واليورو، من المرجح أن يحدد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بعد ذلك بوقت قصير كيفية إنهاء الأسواق العالمية - والدولار - لليوم. سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر هو الأول منذ إعادة فتح الحكومة بعد إغلاق قياسي دام 43 يومًا، ونظرًا لعدم توفر بيانات أكتوبر، لن ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيرات الشهرية المعتادة لشهر نوفمبر. ونتيجة لذلك، يتعين على المستثمرين الاعتماد على القراءات السنوية ومتوسطات الشهرين، مما يجعل تفسير هذا التقرير صعبًا بشكل غير معتاد.

يتوقع المحللون أن يرتفع التضخم العام إلى حوالي 3.1% على أساس سنوي، بينما من المتوقع أن يبقى التضخم الأساسي قريبًا من 3%. قد تشير هذه القراءات إلى استمرار ضغوط الرسوم الجمركية على سلع مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومعدات الترفيه. إلا أن هذا الضغط يُخفف جزئياً بفضل التخفيضات الكبيرة خلال موسم الأعياد، مما قد يجعل أسعار السلع الأساسية تبدو منخفضة بشكل مصطنع في نوفمبر. ومع ذلك، أشار باول مؤخراً إلى أن تأثيرات الرسوم الجمركية على الأسعار تتلاشى على الأرجح، مما يمهد الطريق لانخفاض التضخم في العام المقبل.

من المتوقع أن يستمر تضخم الخدمات - وخاصة "الخدمات الأساسية" (الخدمات باستثناء السكن) - في الانخفاض، بما يتماشى مع مؤشرات سوق العمل الأضعف وتباطؤ نمو الأجور.

على الرغم من أن التضخم في أسعار المساكن لا يزال مرتفعًا وفقًا للمعايير التاريخية، إلا أنه يشهد تباطؤًا تدريجيًا ويتماشى مع توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض التضخم.

من شأن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المتوافق مع التوقعات أن يعزز فكرة أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية ظاهرة مؤقتة. في هذه الحالة، سينصبّ تركيز السوق بشكل أقل على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مجددًا، وأكثر على مدى قوة هذا التيسير النقدي في عام 2026. تتوقع الأسواق حاليًا خفضين في أسعار الفائدة في عام 2026، على الرغم من أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي نفسه تشير إلى خفض واحد. ويتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس ما يصل إلى أربعة تخفيضات، ويعود ذلك أساسًا إلى ضعف سوق العمل.

من جهة أخرى، فإن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع - لا سيما إذا رفعت التضخم الأساسي بشكل واضح فوق 3% - من شأنها أن تُعيد إحياء الشكوك حول اتجاه خفض التضخم، وقد تؤخر التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. مع ذلك، لا يُنظر إلى هذا على أنه السيناريو الأساسي.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (الإطار الزمني اليومي)

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضًا لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من أن الجلستين السابقتين أرسلتا إشارات متباينة. أظهرت شمعة يوم 16 ديسمبر عرضًا قويًا دون مستوى 1.18، مما أدى إلى إشارة هبوطية واضحة (نمط الشهاب). في المقابل، تشير شمعة الأمس إلى طلب فوق مستوى 1.17 (نمط المطرقة). قد يؤدي توجه البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة نقدية توسعية إلى تعميق الانخفاضات الحالية واختبار مستوى 1.17. مع ذلك، قد يكون هذا التحرك مؤقتًا ما لم يُفاجئ مؤشر أسعار المستهلكين بارتفاع. وحده ارتفاع التضخم الأمريكي الحاد كفيل بإحداث انخفاض مستمر في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن رسالة لاغارد المتشددة غير مرجحة، ولكن في حال حدوثها، قد يتجه سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.1750.

مع ذلك، يفترض السيناريو الأساسي حاليًا مزيدًا من الانخفاض، يليه انتعاش طفيف ثم مكاسب معتدلة في وقت لاحق من ديسمبر. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.