بنك النرويج يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ولم يتعجل في إجراء المزيد من التخفيضات.

كما كان متوقعاً، أبقى بنك النرويج المركزي أسعار الفائدة دون تغيير. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 4.0%. وقد عدّل البنك توقعاته الاقتصادية تعديلاً طفيفاً، إلا أن هذه التعديلات لا تُغيّر الصورة العامة بشكلٍ ملحوظ:

يبلغ معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2025 نسبة 3.1%، وهو ما يتماشى مع توقعات شهر سبتمبر.

يبلغ معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك 2.7% في عام 2026، مقارنةً بنسبة 2.8% في سبتمبر.

يبلغ معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك 2.4% في عام 2027، مقارنةً بنسبة 2.3% في سبتمبر.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نسبة 1.6%، مقارنةً بنسبة 2.0% في سبتمبر.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 نسبة 1.3%، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر.

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 نسبة 1.3%، دون تغيير عن شهر سبتمبر. خفض بنك النرويج توقعاته الاقتصادية بشكل واضح، مشيرًا إلى أنه في حال توافقت البيانات مع هذه التوقعات، فإنه يتوقع خفضًا أو خفضين في أسعار الفائدة العام المقبل، لكن لا يوجد أي استعجال لتنفيذها بسرعة. ويتوقع بنك النرويج نفسه أن يصل التضخم إلى هدف 2% بحلول عام 2028 فقط، لذا لا داعي للعجلة في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وتشير توقعات السوق إلى احتمال بنسبة 65% فقط لخفض أسعار الفائدة في يوليو من العام المقبل. ويساهم هذا التباطؤ في خفض أسعار الفائدة في تعزيز الكرونة النرويجية مقابل اليورو. كما يشهد اليورو انخفاضًا طفيفًا قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن احتمال تغيير لهجة القرار (مع أن السوق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة على الأرجح).

EURNOK (D1)

المصدر: xStation5