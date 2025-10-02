التقويم الاقتصادي: طلبات المصانع الأمريكية في دائرة الضوء 🗽توقف تقرير مطالبات البطالة الأمريكية بسبب إغلاق الحكومة

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تعليق إصدار بيانات اليوم المتعلقة بطلبات إعانة البطالة ومراجعة طلبيات السلع المعمرة. ونتيجةً لذلك، كان جدول البيانات الاقتصادية الكلي اليوم خفيفًا للغاية. وسجّلت مؤشرات الأسهم مكاسب، مدفوعةً بقطاع التكنولوجيا، الذي تفاعل بتفاؤل مع بيانات سوق العمل الضعيفة الصادرة عن ADP أمس (والتي "طغت" فعليًا على أهمية إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية الذي لن يُنشر غدًا)، وشراكة OpenAI الجديدة مع سامسونج وSK Hynix في إطار مشروع Stargate.

التقويم الاقتصادي

9 صباحًا بتوقيت غرينتش (منطقة اليورو) - معدل البطالة، المتوقع 6.2% مقابل 6.2% سابقًا

2 ظهرًا بتوقيت غرينتش (الولايات المتحدة) - طلبيات المصانع، المتوقع +1.4% مقابل -1.3% سابقًا

2:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش (الولايات المتحدة) - تغير في مخزون الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، المتوقع 66 مليار قدم مكعب مقابل 75 مليار قدم مكعب سابقًا

متحدثو البنوك المركزية