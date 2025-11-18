ملخص يومي: وول ستريت تحاول التعافي 📈أمازون ومايكروسوفت تحت ضغط روتشيلد وشركاه ريدبورن

بعد موجة بيع كثيفة في البداية، بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالتعافي حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت جرينتش. انخفض مؤشر US500 الآن بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%، مقارنة بما يقرب من -1.1% بعد وقت قصير من جرس الافتتاح في وول ستريت. ومع ذلك، لا يزال قطاع التكنولوجيا تحت الضغط، حيث تقود مايكروسوفت وأمازون الانخفاضات.

خفض محللون في روتشيلد وشركاه ريدبيرن تصنيف الشركتين إلى محايد من "شراء"، وخفضوا السعر المستهدف لأسهم مايكروسوفت مع ترك السعر المستهدف لأمازون دون تغيير عند 250 دولارًا للسهم. تم تخفيض هدف مايكروسوفت إلى 500 دولار للسهم. ويعزى القرار في المقام الأول إلى ما تعتبره الشركة مستويات مرتفعة للغاية من الاستثمار المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

انخفضت أسهم هوم ديبوت اليوم بنسبة 4% تقريبًا بعد أن عدلت الشركة هدف المبيعات المنخفض هذا العام، مما يشير مرة أخرى إلى ضعف الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي والإنفاق الاستهلاكي الحذر.

كما يتم تداول سهم إنفيديا أيضًا بانخفاض يزيد عن 1% قبل إصدار الأرباح غدًا، والذي سيتم نشره بعد إغلاق جلسة التداول الأمريكية. على الجانب الكلي، جاء تعديل السلع المعمرة الأساسية الأمريكية (أكتوبر) على أساس شهري: 0.3% مقابل 0.4% متوقعة و0.4% سابقًا مع تعديل السلع المعمرة الأمريكية على أساس سنوي عند 2.9% (توقعات 2.9%، سابقًا 2.9%).

وجاءت طلبات المصانع الأمريكية على أساس شهري عند 1.4% على أساس شهري (توقعات 1.4%، سابقًا -1.3%). وجاء مؤشر سوق الإسكان التابع لرابطة صناعات المساكن الوطنية عند 38 مقابل 37 متوقعة و37 سابقًا.

تحاول العقود الآجلة للكاكاو الاستقرار في بورصة إنتركونتيننتال اليوم، والذي يأتي بعد عمليات بيع ضخمة. منذ 1 سبتمبر، انخفضت أسعار الكاكاو بنسبة 35% تقريبًا.

قررت إدارة ترامب إلغاء تعريفتها الجمركية المتبادلة بنسبة 10% على السلع التي لا تنتجها الولايات المتحدة، بما في ذلك الكاكاو. لكن الكاكاو من البرازيل لا يزال يواجه تعريفة باهظة للأمن القومي بنسبة 40%، مما يحد من التأثير. أفادت ساحل العاج أن شحناتها من 1 أكتوبر إلى 16 نوفمبر بلغت 516,787 طنًا متريًا، بانخفاض يقارب 6% عن العام الماضي.

من ناحية أخرى، يصف المزارعون في كل من ساحل العاج وغانا الأشجارَ بصحة جيدة، ونموًا سريعًا للقرون، وظروف تجفيف مثالية. حتى أن شركة مونديليز أشارت إلى أن أعداد القرون أعلى بنسبة 7% من متوسط ​​الخمس سنوات. في الآونة الأخيرة، انخفضت عمليات طحن الكاكاو الآسيوية بنسبة 17%، وهي أدنى قراءة للربع الثالث في تسع سنوات، بينما انخفضت عمليات الطحن الأوروبية بنسبة 4.8%، لتصل إلى أدنى مستوى لها في الربع الثالث في عشر سنوات.