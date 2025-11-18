التقويم الاقتصادي: يوم الثلاثاء هادئ في الأسواق، لكن الولايات المتحدة تجذب الانتباه (18.11.2025)

سيشهد يوم الثلاثاء عددًا معتدلًا من البيانات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك بعض البيانات المتأخرة من الولايات المتحدة، والتي أُجِّلت بسبب الإغلاق الحكومي المطول. ورغم أن هذه البيانات تتعلق بالأشهر السابقة، إلا أن قراءاتها لا تزال تُقدِّم رؤى قيّمة حول صحة الاقتصاد الأمريكي، وقد تؤثر على معنويات السوق. ستراقب الأسواق عن كثب كلاً من أحدث الإشارات والبيانات المتأخرة، والتي قد تكشف عن مراجعات أو معلومات جديدة، مما قد يُؤدي إلى تقلبات في السوق. ستساعد هذه البيانات على تقييم الوضع في القطاع الصناعي، وسوق الإسكان، والتضخم بشكل أفضل، مما يُوفر أرضيةً مهمةً لاتخاذ قرارات استثمارية وتوقعات إضافية بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات الرئيسية.

تقويم اليوم: ECT

المجر (08:30)

الأجور (على أساس سنوي) لشهر سبتمبر: 8.7%

جمهورية التشيك (09:00)

مؤشر أسعار المنتجين (على أساس شهري) لشهر أكتوبر: (المتوقع: -0.1%؛ السابق: -0.4%)

مؤشر أسعار المنتجين (على أساس سنوي) لشهر أكتوبر: (المتوقع: -1.2%؛ السابق: -1.0%)

منطقة اليورو (11:00)

كلمة عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي (فرانك إلدرسون)

تشيلي (12:30)

الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) للربع الثالث: 3.1%

المجر (14:00)

قرار سعر الفائدة لشهر نوفمبر: (المتوقع: 6.50%؛ السابق: 6.50%)

كندا (14:15)

بدء بناء المساكن لشهر أكتوبر: (المتوقع: 265 ألف وحدة سكنية؛ السابق: ٢٧٩٫٢ ألف)

الولايات المتحدة الأمريكية (١٦:٠٠)

مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المساكن ( NAHB ) لشهر نوفمبر: (المتوقع: ٣٦؛ السابق: ٣٧)

الطلبات الصناعية (شهريًا) لشهر أغسطس: (المتوقع: ١٫٤٪؛ السابق: -١٫٣٪)

طلبات السلع المعمرة (شهريًا) لشهر أغسطس: (المتوقع: ٢٫٩٪؛ السابق: -٢٫٧٪)

طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات (شهريًا) لشهر أغسطس: (المتوقع: 0.4%؛ السابق: 1.0%)

الولايات المتحدة الأمريكية (22:00)

صافي تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة - شهريًا لشهر سبتمبر: لا توجد بيانات

تدفقات رأس المال طويلة الأجل (بالدولار الأمريكي) لشهر سبتمبر: لا توجد بيانات

الولايات المتحدة الأمريكية (22:40)

التغير الأسبوعي في مخزونات النفط الخام ( API ) - النفط: (السابق: 1.3 مليون برميل)

نيوزيلندا (22:45)