التقويم الاقتصادي: يوم اثنين هادئ بعد العطلة (29.12.2025)

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية ليوم الاثنين، بعد العطلة، أخفّ من المعتاد. إذ لا يُتوقع سوى صدور ثلاثة بيانات أمريكية ثانوية فقط، وهي: مبيعات المنازل المعلقة، ومؤشر دالاس الفيدرالي الإقليمي للتصنيع، وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الوقود. وهذا يعني أن أي تقلبات ستتركز على الأرجح في الدولار أو سلع الطاقة. وبشكل عام، من المتوقع أن تبقى الأسواق حذرة، مما يعكس التوتر الذي يسبق صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غدًا.
جدول البيانات الاقتصادية لليوم:
11:00 بتوقيت غرينتش، فرنسا - عدد الباحثين عن عمل المسجلين لشهر نوفمبر: السابق: 3,150.8 ألف
15:00 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المنازل المعلقة لشهر نوفمبر: التوقع: 1.0% شهريًا؛ السابق: 1.9% شهريًا
15:00 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر نوفمبر: السابق: 76.3
15:30 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر دالاس الفيدرالي لنشاط التصنيع لشهر ديسمبر: السابق: -10.4
15:30 بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:
- مخزونات النفط الخام: التوقعات -2.000 مليون؛ القيمة السابقة -1.274 مليون
- تشغيل المصافي للنفط الخام: القيمة السابقة 0.128 مليون (أسبوعيًا)
- واردات النفط الخام: القيمة السابقة -0.719 مليون
- مخزونات النفط الخام في كوشينغ: القيمة السابقة -0.742 مليون
- إنتاج وقود التقطير: القيمة السابقة -0.228 مليون
- مخزونات التقطير الأسبوعية: التوقعات 0.500 مليون؛ القيمة السابقة 1.712 مليون
- إنتاج البنزين: القيمة السابقة 0.033 مليون
- مخزونات زيت التدفئة: القيمة السابقة 0.267 مليون
- معدلات استخدام المصافي: القيمة السابقة 0.3% (أسبوعيًا)
- مخزونات البنزين: التوقعات 1.100 مليون؛ القيمة السابقة 4.808 مليون
