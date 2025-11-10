الطلب المتزايد على الرقائق يدفع شركة TSMC

أعلنت شركة TSMC التايوانية لتصنيع الرقائق عن تحقيق إيرادات في أكتوبر 2025 بزيادة قدرها 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 367.47 مليار دولار تايواني، أي ما يعادل 11.87 مليار دولار أمريكي تقريبًا. وعلى الرغم من أن هذا يمثل أبطأ معدل نمو منذ فبراير 2024، إلا أنه لا يزال قويًا بفضل الطلب القوي المدفوع بتطوير الذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات. وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، زادت إيرادات TSMC بنسبة 33.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.13 تريليون دولار تايواني.

يعزز نمو الذكاء الاصطناعي بشكل كبير الطلب على عمليات التصنيع الأكثر تقدمًا لدى TSMC، بما في ذلك الرقائق المصنعة بتقنية النانو الثلاثية وعمليات النانو الثنائي المخطط لها. تتميز الرقائق المصنعة بتقنية الطباعة الحجرية ثلاثية النانو بكثافة ترانزستور أعلى، وأداء أفضل، واستهلاك أقل للطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتزايدة التعقيد في مراكز البيانات، بالإضافة إلى الأجهزة الطرفية. تتيح عمليات التصنيع بتقنية النانومتر الثلاثة والنانومترية قوة حسابية أكبر مع تقليل استهلاك الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتطلب حوسبة مكثفة، مثل التعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، وأتمتة العمليات. وتُبرز الشركة بالفعل الاستخدام العالي لطاقتها الإنتاجية والطلب المتزايد على أحدث تقنياتها.

إلى جانب التأثير المباشر للذكاء الاصطناعي على الطلب على العمليات المتقدمة، يُسهم الذكاء الاصطناعي أيضًا في تشكيل سلاسل التوريد العالمية واتجاهات الاستثمار الرأسمالي في قطاع أشباه الموصلات. وتُزيد الشركات إنفاقها ليس فقط على إنتاج الرقائق، ولكن أيضًا على توسيع البنية التحتية لمراكز البيانات، وأنظمة الحوسبة، والمكونات الداعمة، بما في ذلك أنظمة التبريد المتقدمة والمواد المتخصصة. ويُسرّع هذا التأثير المضاعف في جميع أنحاء القطاع الابتكار ويعزز المنافسة بين الشركات المصنعة، مما قد يؤدي إلى تسريع طرح أجيال جديدة من التقنيات وزيادة وتيرة النمو الإجمالي للصناعة.

على الرغم من التباطؤ الملحوظ في النمو من شهر لآخر، لا تزال شركة TSMC موردًا رئيسيًا لأكبر الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشركات الكبرى مثل NVIDIA، التي طلبت مؤخرًا زيادة في شحنات الرقائق. بالإضافة إلى ذلك، تُخطط TSMC لرفع أسعار خدمات التصنيع التي تُقدمها. تشير التقارير إلى أن الشركة تعتزم زيادة أسعار عمليات إنتاج الرقائق المتقدمة بنسبة تتراوح بين ثمانية وعشرة بالمئة في المتوسط ​​بدءًا من عام 2026، مع ارتفاع أسعار بعض العقد والعملاء بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة. وستشمل هذه التعديلات السعرية عمليات النانومترين والثلاثة نانومتر، بالإضافة إلى أساليب التغليف المتقدمة. ويعزى هذا القرار إلى ارتفاع نفقات الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج في المواقع الجديدة، وزيادة الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

تؤثر نتائج شركة TSMC بشكل إيجابي على معنويات قطاع التكنولوجيا، على الرغم من أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا نظرًا لاحتمالية حدوث تصحيحات في السوق وارتفاع تقييمات هذه الصناعة. إن توقعات استمرار الطلب القوي على أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا تجعل شركة TSMC وعملائها لاعبين مهمين استراتيجيًا على خريطة التكنولوجيا العالمية. تؤكد نتائج شهر أكتوبر القوة الدائمة لسوق أشباه الموصلات المدفوع بالذكاء الاصطناعي، بينما تشير أيضًا إلى تباطؤ طبيعي في النمو بعد فترة من التوسع الديناميكي. بالنسبة للأسواق، يشير هذا إلى أن الطلب على أحدث التقنيات هو أحد المحركات الرئيسية للنمو والتحول في القطاع، مما يجعل TSMC مشاركًا مهمًا استراتيجيًا في المشهد التكنولوجي العالمي.

المصدر: xStation