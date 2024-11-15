التقويم الاقتصادي: النمو في المملكة المتحدة مخيب للآمال، ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في دائرة الضوء

يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية الحاسمة وقراءات مختلفة للإنتاج الصناعي. سيراقب المشاركون في السوق عن كثب خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. الأسواق مغلقة في البرازيل بمناسبة يوم الجمهورية وفي الهند بمناسبة عيد جورو ناناك جايانتي. تباطأ الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يمثل بداية مخيبة للآمال لوعد رئيس الوزراء كير ستارمر بتعزيز النمو.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد بنسبة 0.2٪. انكمش الاقتصاد بشكل غير متوقع بنسبة 0.1٪ في سبتمبر وحده.

إصدارات البيانات الاقتصادية (الأوقات بتوقيت جرينتش):

07:00 - إصدارات البيانات البريطانية:

الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) (الربع الثالث): الفعلي 1% مقابل التوقعات 0.1%؛ السابق 0.7%

الناتج المحلي الإجمالي (على أساس ربع سنوي) (الربع الثالث): الفعلي 0.1% مقابل التوقعات 0.2%؛ السابق 0.5%

الإنتاج الصناعي (على أساس شهري) (سبتمبر): الفعلي -0.5% مقابل التوقعات 0.1%؛ السابق 0.5%

الإنتاج الصناعي (على أساس شهري) (سبتمبر): الفعلي -1% مقابل التوقعات 0.0%؛ السابق 1.1%

07:30 - سويسرا:

مؤشر أسعار المنتجين (على أساس شهري) (أكتوبر): التوقعات 0.1% مقابل -0.1% السابق

07:45 - بيانات فرنسا:

مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري) (أكتوبر): التوقعات 0.2% مقابل -1.3% السابق

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (على أساس شهري) (أكتوبر): التوقعات 0.3% مقابل -1.3% السابق

09:30 - المملكة المتحدة:

إنتاجية العمالة (الربع الثاني): السابق 0.1%

13:30 - بيانات الولايات المتحدة:

مبيعات التجزئة الأساسية (على أساس شهري) (أكتوبر): التوقعات 0.5% مقابل 0.3% السابق

مبيعات التجزئة (على أساس شهري) (أكتوبر): التوقعات 0.4% مقابل 0.3% السابق

مؤشر إمباير ستيت للتصنيع في نيويورك (نوفمبر): التوقعات -0.30 مقابل -11.90 السابق

مؤشر أسعار الصادرات (على أساس شهري) (أكتوبر): التوقعات -0.1% مقابل -0.7% السابق

مؤشر أسعار الواردات (شهريًا) (أكتوبر): التوقعات -0.1% مقابل -0.4% سابقًا

التحكم في البيع بالتجزئة (شهريًا) (أكتوبر): السابق 0.7%

13:30 - كندا:

مبيعات الجملة (شهريًا) (سبتمبر): التوقعات 1.0% مقابل -0.6% سابقًا

14:15 - الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة:

الإنتاج الصناعي (شهريًا) (أكتوبر): التوقعات -0.3% مقابل -0.3% سابقًا

الإنتاج الصناعي (سنويًا) (أكتوبر): السابق -0.64%

15:00 - بيانات إضافية في الولايات المتحدة:

مخزونات الأعمال (شهريًا) (سبتمبر): التوقعات 0.3% مقابل 0.2% سابقًا

مخزونات البيع بالتجزئة باستثناء السيارات (سبتمبر): التوقعات 0.5% مقابل 0.3% سابقًا

18:00 - الولايات المتحدة:

الناتج المحلي الإجمالي الفيدرالي في أتلانتا الآن (الربع الرابع): التوقعات 2.5% مقابل 2.5% سابقًا

منصة النفط بيكر هيوز العدد: السابق 479

إجمالي عدد منصات الحفر لدى بيكر هيوز: السابق 585

20:30 - بيانات مراكز لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (القراءات السابقة):

صافي مراكز المضاربة على الجنيه الإسترليني: 45.1 ألف

صافي مراكز المضاربة على النفط الخام: 196.1 ألف

صافي مراكز المضاربة على الذهب: 255.3 ألف

صافي مراكز المضاربة على ناسداك 100: 16.1 ألف

صافي مراكز المضاربة على ستاندرد آند بورز 500: 113.4 ألف

صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي: 31.0 ألف

صافي مراكز المضاربة على الريال البرازيلي: -12.5 ألف

صافي مراكز المضاربة على الين الياباني: -44.2 ألف

صافي مراكز المضاربة على اليورو: -21.7 ألف

عطلات السوق:

البرازيل - يوم الجمهورية

الهند - جورو ناناك جايانتي

المتحدثون من البنك المركزي: