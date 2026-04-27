الصادرات غير النفطية السعودية في أعلى مستوياتها التاريخية ونمو عدد المصانع لنحو 13 ألفًا

تعد الصناعة ركيزة أساسية في تحقيق تنوع الاقتصاد، وفي هذا الاطار شهدت المملكة تطورًا متسارعًا منذ اكتشاف النفط الذي شكّل نقطة الانطلاق لبناء قطاع صناعي حديث ومع دعم رؤية السعودية 2030، أصبح القطاع الصناعي محورًا استراتيجيًا أسهم في رفع الصادرات غير النفطية إلى مستويات تاريخية، إلى جانب نمو عدد المصانع ليقترب من 13 ألف مصنع، مما يعكس قوة التحول الاقتصادي والتوسع الصناعي في المملكة.

يشار أنه فتحت الإصلاحات في البيئة الصناعية آفاقًا أكبر للنمو، مدفوعة بالعديد من الممكنات التي ساهمت في تزايد تاريخي لعدد المنشآت الصناعية، وتعزيز وصول المنتجات الصناعية للأسواق المحلية والدولية؛ ليُسهم ذلك في تسجيل الصادرات مستويات تاريخية لم تصل إليها من قبل.

في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نمو متسارع مدفوعًا ببرامج التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2016، مرتفعا من نحو 3.73 تريليون ريال إلى ما يقارب 5 تريليونات ريال بحلول عام 2025

كما نمت الإيرادات الحكومية غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية بنحو 173 % حيث ارتفعت من 185.7 مليار ريال في عام 2016 إلى 505 مليارات ريال في عام 2025 في حين ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات من 36 % في عام 2016، إلى 45 % في عام 2025 ووصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى قياسي عند 55 %، حيث ارتفعت من 1693 مليار ريال في عام 2016 إلى 2704 في عام 2025: