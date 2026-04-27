التقرير السنوي لـ2025.. اكتمال 935 مبادرة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030

واصلت رؤية السعودية 2030 المسيرة نحو تنفيذ برامجها وخططها؛ بدعم من إطار عمل ونضج مؤسسي وصلت إليه الرؤية في عامها العاشر، بالبناء على ما تحقق في كل عام.

الجدير بالذكر أنه كشف التقرير السنوي للرؤية عن عام 2025 أبرز مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الخاصة برؤية المملكة 2030، حيث أظهر التقرير أن نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة 85% إلى 99% بلغت 93% بنهاية العام الماضي.

كما أفاد التقرير، بأن 309 من المؤشرات حققت مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، حيث يبلغ إجمالي عدد المؤشرات التي لديها قراءات مفعلة 390 مؤشرا، فيما قارب 52 مؤشرا على تحقيق المستهدف بنسب تتراوح من 85% على 99%.

في حين بين التقرير، أن نسبة المبادرات المكتملة أو على المسار الصحيح بلغت 90%، حيث توجد 1290 مبادرة مفعلة، اكتملت 935 مبادرة منذ انطلاق الرؤية، وتسير 225 مبادرة على المسار الصحيح.