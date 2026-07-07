الترفيه السعودي يعبر الحدود.. «صلة» تنطلق من لندن نحو الأسواق العالمية

يشهد قطاع الترفيه السعودي مرحلة جديدة من التطور، بعدما انتقل من التركيز على استقطاب الفعاليات العالمية إلى المملكة إلى توسيع حضوره خارج الحدود. وفي خطوة تعكس هذا التحول، افتتحت شركة «صلة»، التابعة لـ صندوق الاستثمارات العامة، مقرها الدولي في العاصمة البريطانية لندن، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وبناء شراكات دولية جديدة.

نقلة نوعية في مسيرة قطاع الترفيه

جاء هذا التوسع نتيجة النمو الكبير الذي حققه قطاع الترفيه في المملكة خلال السنوات الأخيرة، بدعم من رؤية السعودية 2030، التي تضع تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن أولوياتها. وقد أسهمت الاستثمارات الضخمة في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، إلى جانب المهرجانات والألعاب الإلكترونية.

كما نجحت المملكة في تنظيم مئات الفعاليات الدولية، بينما أصبح موسم الرياض واحداً من أبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم، سواء من حيث حجم الفعاليات أو أعداد الزوار، وهو ما أسهم في تكوين شركات وطنية تمتلك خبرات تشغيلية وتنظيمية تنافس كبرى الشركات العالمية.

لندن بوابة للانتشار الدولي

يمثل افتتاح مقر «صلة» في لندن خطوة استراتيجية تهدف إلى إدارة عمليات الشركة الخارجية، وتعزيز التعاون مع منظمي الفعاليات العالميين، وأصحاب الحقوق، وشركات الإنتاج، إضافة إلى تطوير شراكات جديدة في الأسواق الدولية.

وشهد افتتاح المقر حضور الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إلى جانب تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الشركة راكان الحارثي، وعدد من قياداتها. وأكد الأمير عبدالله أن هذه الخطوة تعكس تنامي الحضور السعودي على الساحة الدولية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المملكة وبريطانيا في مجالي الرياضة والترفيه.

خبرات محلية تقود المنافسة العالمية

من جانبه، أوضح تركي آل الشيخ أن شركة «صلة» استطاعت بناء نموذج سعودي ناجح بفضل مشاركتها في تنفيذ العديد من المشاريع والفعاليات الكبرى داخل المملكة، وهو ما منحها الخبرة اللازمة للتوسع خارجياً والمنافسة على تنظيم أحداث عالمية.

بدوره، أشار راكان الحارثي إلى أن افتتاح المقر الدولي يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، تقوم على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، واستقطاب الكفاءات العالمية، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز حضور الشركة في الأسواق الدولية.

السعودية تصدر خبراتها في صناعة الترفيه

يعكس هذا التوسع الخارجي توجهاً جديداً للمملكة يتمثل في تصدير الشركات الوطنية وخبراتها إلى الأسواق العالمية، بعد نجاحها في تطوير منظومة متكاملة داخل المملكة. ويؤكد افتتاح مقر «صلة» في لندن أن السعودية لم تعد مجرد وجهة لاستضافة الفعاليات الكبرى، بل أصبحت أيضاً مصدراً لشركات قادرة على المنافسة والمساهمة في تطوير صناعة الترفيه على المستوى الدولي، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في هذا القطاع سريع النمو.