أبوظبي تعزز مكانتها الصناعية باستثمارات كورية تتجاوز مليار دولار

تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الوجهات الإقليمية للصناعات المتقدمة، مع خطط لاستقطاب استثمارات صناعية كورية تتجاوز مليار دولار، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، وتدعم جهود الإمارة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

منطقة صناعية جديدة للصناعات الكورية

أعلنت شركة «إيه جي» الإماراتية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «أكبر» الاستثمارية الكورية لدراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة تستضيف الصناعات الكورية في أبوظبي. وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وفد اقتصادي كوري رفيع المستوى برئاسة جونغ مين كيم، عضو الجمعية الوطنية الكورية وعضو لجنة التجارة والصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وشهدت الاتفاقية توقيع 15 مذكرة تفاهم مع شركات ومصانع كورية تعمل في قطاعات صناعية متنوعة، على أن تضم المنطقة الصناعية في مرحلتها الأولى أكثر من 25 مصنعاً، باستثمارات تتجاوز مليار دولار، بما يعزز حضور الصناعات الكورية في السوق الإماراتية.

بيئة استثمارية جاذبة للمشروعات المتقدمة

وخلال الزيارة، عقد الوفد الكوري سلسلة من الاجتماعات مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، للاطلاع على البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة الداعمة للمشروعات الصناعية والتقنية. كما التقى الوفد عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، وأجرى زيارات ميدانية للتعرف إلى جاهزية أبوظبي لاستقبال الاستثمارات الجديدة.

وأكد جونغ مين كيم أن الإمارات، وأبوظبي بشكل خاص، أصبحت من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية عالمياً بفضل رؤيتها الاقتصادية الطموحة وتطور بنيتها التحتية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الشركات الكورية في المنطقة.

دعم الاقتصاد القائم على المعرفة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه جي»، أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، مؤكداً أن استقطاب الشركات الكورية سيسهم في نقل الخبرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، ورفع تنافسية القطاع الصناعي.

وأضاف أن المشروع سيدعم إنشاء منظومة صناعية متطورة، ويوفر فرص عمل نوعية، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

العين وجهة جديدة للنمو الصناعي

بدوره، أشار الدكتور عمر نجم، الرئيس التنفيذي لشركة بينونة للحلول الجينية، إلى أن المشروع يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية والبحث والتطوير، بما يعزز الابتكار في القطاعات المستقبلية.

وفي السياق ذاته، أوضح صفوان بلص، مستشار مجلس إدارة «إيه جي»، أن اختيار مدينة العين موقعاً مقترحاً للمنطقة الصناعية يعكس توجه الإمارات نحو توسيع التنمية الاقتصادية خارج المراكز التقليدية، بما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص وظيفية جديدة، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في المدينة.