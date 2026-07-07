التقويم الاقتصادي: هل تنتعش الصناعة الألمانية؟ (07.07.2026)

أهم البيانات الاقتصادية الكلية

ألمانيا

جاءت بيانات طلبات السلع المعمرة في ألمانيا، الصادرة أمس، مفاجئةً بارتفاعها (بنسبة 6.2%). كما جاءت قراءة الإنتاج الصناعي لشهر مايو اليوم أفضل من المتوقع (بارتفاع ملحوظ بنسبة 0.9% على أساس شهري).

لا تزال ألمانيا تنتظر آثار حزمة التحفيز المالي الضخمة التي أعلنها المستشار فريدريش ميرز في مارس من العام الماضي، حيث خُصص 500 مليار يورو للاستثمارات في البنية التحتية والرعاية الصحية وقطاع الطاقة والتحديث الرقمي.

منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر مايو (إلى 5.9%). ومع ذلك، فإن هذه القراءة تتوافق إلى حد كبير مع التوقعات.

كما لم تُسفر بيانات مبيعات التجزئة عن أي مفاجآت (1.6% على أساس سنوي).

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، شهدت مؤشرات مديري المشتريات لشهر يونيو تعديلًا طفيفًا نحو الانخفاض. واستقر المؤشر المركب عند 51.9، مما يشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي مقارنةً بنسبة 2.7% المذهلة في الربع الأول.

المجر

كان كلا مؤشري التضخم عند مستويات منخفضة في يونيو. وانخفض المؤشر الرئيسي دون الحد الأدنى للانحراف المستهدف (1.7%). ويبدو من المرجح أن يواصل البنك الوطني المجري تيسير السياسة النقدية. وقد أسفر الاجتماع الأخير عن خفض سعر الفائدة القياسي إلى 6%.

الجدول الزمني للأحداث الاقتصادية الكلية

الثلاثاء

المملكة المتحدة: خطاب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي

التوقيت: 11:30 صباحًا

الولايات المتحدة: خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ميشيل بومان

التوقيت: 12:00 ظهرًا

الولايات المتحدة: الميزان التجاري (مايو)

التوقيت: 12:00 ظهرًا

التوقعات: -78.3 مليار دولار أمريكي

القراءة السابقة: -55.9 مليار دولار أمريكي

أرباح الشركات

بينجوين سوليوشنز ( PENG.US ) - بعد إغلاق السوق

كورا سوشي ( KRUS.US ) - بعد إغلاق السوق

ثلاث أسواق تستحق المتابعة