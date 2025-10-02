مؤشر DE40 : أوروبا في صعود

تشهد جلسة التداول الأوروبية اليوم أجواءً إيجابيةً استثنائية. ويشهد المستثمرون في جميع البورصات الرئيسية تقريبًا أداءً جيدًا، وتسجل المؤشرات مكاسب واضحة. وشهد مؤشرا داكس وAEX أكبر ارتفاعات، بارتفاعات تجاوزت 0.6%. أما مؤشرا فوتسي 100 وATX20، فقد سجلا أداءً أضعف، بانخفاضات بلغت حوالي 0.15%.

لا يثني التوترات الجيوسياسية أو "الإغلاق الحكومي" المطول في الولايات المتحدة المشترين. بل على العكس، يفسر بعض المستثمرين المشاكل المالية في الولايات المتحدة كعامل يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتسريع خفض أسعار الفائدة. وهذا يزيد من إقبال المستثمرين على المخاطرة في أوروبا وآسيا.

المصدر: Bloomberg Finance Lp

يشهد المؤشر الألماني اليوم مكاسب غير اعتيادية. ويشهد قطاعا الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أكبر ارتفاع، بينما انخفضت أسهم شركات المرافق العامة بشكل طفيف.

بيانات الاقتصاد الكلي

في ظل تداولات اليوم، تلعب بيانات الاقتصاد الكلي دورًا هامًا. ونظرًا لإغلاق الولايات المتحدة الأمريكية، لن يُنشر تقرير طلبات إعانة البطالة الجديدة وبيانات طلبيات السلع المعمرة.

تستمر بيانات البيانات الصادرة من أوروبا دون انقطاع. وأظهرت بيانات يوروستات ارتفاعًا في معدل البطالة في منطقة اليورو من 6.2% إلى 6.3%.

في الساعة الواحدة ظهرًا، ينتظر السوق أيضًا تقرير تشالنجر حول تسريحات العمال المخطط لها والتوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قد يكون عاملًا إضافيًا في تقلبات الأسواق.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

يوضح الرسم البياني أن المشترين قد اخترقوا بقوة منطقة المقاومة عند مستوى فيبو 23.6، ويتوقفون حاليًا عند منطقة الدعم الأخيرة التي تفصل السعر عن أعلى سعر على الإطلاق. قد يؤدي اختراق مستوى المقاومة عند 24530 إلى اختبار مستوى قريب من أعلى سعر على الإطلاق، بينما من المرجح أن يعني الارتداد عن مستوى المقاومة عودةً إلى حالة من الاستقرار بين 24500 و23500.

أخبار الشركة:

سيمنز (SIE.DE) - ارتفع سهم الشركة الألمانية العملاقة بأكثر من 2% عقب الإعلان عن فصل شركتها التابعة (سيمنز هيلثينيرز).

راشيونال (RAA.DE) - ارتفع سهم الشركة بنسبة 3% بعد تلقيها توصية إيجابية من بنك استثماري، مع سعر مستهدف جديد قدره 1035 يورو.

نوفو نورديسك (NOVOB.DK) - ارتفع سهم شركة الأدوية الدنماركية العملاقة بأكثر من 2% بعد أن رفع بنك استثماري توصيته لأسهم الشركة.