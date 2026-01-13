مؤشر DE40: هل وصلت الأسهم الأوروبية إلى ذروة الشراء؟ الأنظار كلها متجهة نحو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 💡

تشهد المؤشرات الأوروبية أداءً ضعيفاً نسبياً مع بداية المرحلة الثانية من جلسة التداول يوم الثلاثاء. فقد انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.19%، بينما تراجع مؤشر فرانكفورت الفرنسي بنسبة 0.58%، وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.14%. في المقابل، تتداول العقود الآجلة الأمريكية بشكل مستقر، مما يعزز الآمال في انتعاشها عند افتتاح جلسة التداول الأمريكية. ويُعدّ موضوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، الذي سيصدر خلال أقل من ساعة، الموضوع الرئيسي لجلسة اليوم.

حقق سوق الأسهم الأوروبية، ممثلاً بمؤشر ستوكس يوروب 600، أداءً مذهلاً، إذ ارتفع بنسبة 17% في عام 2025، و3.2% إضافية في أوائل عام 2026، متفوقاً بذلك على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويُظهر المؤشر علامات على ارتفاع مفرط: فقد تجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يوماً مستوى 80، وهو أمر نادر الحدوث خلال العشرين عاماً الماضية، ما يُشير إلى خطر التماسك أو بلوغ ذروة وشيكة. ويحذر محللون في أودو بي إتش إف وسوسيتيه جنرال من النمو السريع للغاية في التقييمات، لا سيما في القطاعات الدورية، نظراً لضعف النمو الاقتصادي (المتوقع بنسبة 1.2% في عام 2026) وثبات أرباح الشركات في العام السابق. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي

خلال جلسة تداول الثلاثاء، عزز مؤشر داكس مكاسبه التي حققها أمس، لكنه واصل اختراق حاجز 24,780 نقطة المذكور سابقًا، والذي كان يمثل مستوى المقاومة الرئيسي في عام 2025. علاوة على ذلك، فإن الزخم الصعودي الحالي، الذي دفع العقد فوق المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (المنحنى البنفسجي)، يُعد، من الناحية الفنية، مؤشرًا على اتجاه صعودي قصير الأجل. وطالما بقي مؤشر داكس فوق مستويات الدعم هذه، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الحالي. المصدر: xStation

أخبار الشركات الرئيسية:

ارتفعت أسهم شركة سيمرايز (SY1.DE) بنسبة 4.6% استجابةً لإعلانها عن تغيير استراتيجي في محفظة الشركة. فقد قررت الشركة الألمانية الأمريكية المتخصصة في النكهات والروائح بيع وحدة التربينات التابعة لها والاستثمار في شركة سويدن كير السويدية. تُعدّ هذه الصفقة جزءًا من توجه لإعادة الهيكلة يهدف إلى التركيز على قطاعات الأعمال الأكثر ربحية وتحسين كفاءة رأس المال. ويُشير قرار التخارج من قطاع الصناعات الكيميائية (تيربينز) والاستثمار في قطاع رعاية الحيوان (سويدنكير) إلى تحوّل استراتيجي نحو قطاع صحة الحيوان ورفاهيته، الذي يُنظر إليه على أنه أكثر جدوى. وقد لاقى هذا الإعلان استحسان السوق، كما يتضح من ارتفاع سعر السهم.

وارتفاع سهم شركة الطاقة أورستد (ORSTED.UK) بنسبة 5% بعد إعلانها عن فوزها بقضية قضائية تمنع إدارة ترامب من استئناف مشروع مزرعة رياح بحرية مُعلّق في المياه الساحلية الأمريكية. ويُمثّل هذا الحكم القضائي انتصارًا هامًا لقطاع الطاقة المتجددة، الذي واجه سياسة الإدارة الأمريكية في الحدّ من الاستثمار في مصادر الطاقة عديمة الانبعاثات. ومع ارتفاع سعر سهم أورستد، يتزايد الاهتمام بشركات الطاقة النظيفة الأخرى. ويُشير هذا الحكم القضائي إلى أنه حتى في ظلّ المعارضة السياسية، يُمكن حماية الاستثمارات في الطاقة المتجددة من قِبل المؤسسات القانونية، مما يُحسّن آفاق قطاع الطاقة الخضراء ككل.

أنشطة محللي البنوك الاستثمارية:

الترقيات:

رفعت BofA توصيتها لسهم Aena إلى محايد.

رفعت Jefferies توصيتها لسهم Atoss Software إلى شراء، مع تحديد السعر المستهدف عند 140 يورو.

رفعت Bankhaus Metzler توصيتها لسهم Aurubis إلى شراء، مع تحديد السعر المستهدف عند 161 يورو.

رفعت Inderes توصيتها لسهم Bittium إلى تجميع، مع تحديد السعر المستهدف عند 36 يورو.

رفعت Pareto Securities توصيتها لسهم HMS Networks إلى شراء، مع تحديد السعر المستهدف عند 480 كرونة سويدية.

رفعت DBS Bank توصيتها لسهم Lufthansa إلى شراء، مع تحديد السعر المستهدف عند 10 يورو.

رفعت Jefferies توصيتها لسهم PVA TePla إلى شراء، مع تحديد السعر المستهدف عند 31 يورو.

رفعت Nedbank CIB توصيتها لسهم Pan African إلى زيادة الوزن النسبي، مع تحديد السعر المستهدف عند 149.27 بنس.

رفعت Oddo BHF توصيتها لسهم Swissquote إلى أداء متفوق. السعر المستهدف 555 فرنك سويسري.

رفعت باركليز تصنيف زالاندو إلى "زيادة الوزن"؛ السعر المستهدف 35 يورو.

