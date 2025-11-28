مؤشر DE40: تراجع طفيف لمؤشر DAX قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني 📌انتعاش بورصة دويتشه بعد استحواذ محتمل على مجموعة Allfunds

سجلت المؤشرات الأوروبية انخفاضات طفيفة مع بداية الساعة الثانية من التداول. ومن أهم البيانات الأوروبية اليوم مؤشر أسعار المستهلك الألماني، المقرر صدوره الساعة 2:30 مساءً. وتتصدر أسهم البورصة الألمانية (DB1.DE) وإنفينيون وميرك المكاسب في المؤشر، بينما يواصل سهم راينميتال (RHM.DE) انخفاضه.

المصدر: xStation5

المصدر: Bloomberg Finance L.P.

المصدر: Bloomberg Finance L.P.

انتعاش بورصة دويتشه وسط تكهنات حول استحواذها على مجموعة أولفاندز

دخلت بورصة دويتشه المرحلة الأخيرة من العام ببيان لفت انتباه السوق فورًا. أكدت المجموعة أنها تجري جولة محادثات حصرية بشأن الاستحواذ على مجموعة أولفاندز، إحدى أكبر الشركات الأوروبية المزودة لخدمات توزيع الصناديق والبنية التحتية لها. كان هذا الإعلان كافيًا لانتعاش أسهم أولفاندز بعد الانخفاضات الأخيرة، مما يعكس تفسير المستثمرين للقيمة المحتملة للصفقة. وتتعلق المناقشات بالاستحواذ على جميع أسهم رأس المال المصدر والمقرر إصداره لشركة أولفاندز جروب بي إل سي.

وافق مجلس إدارة أولفاندز بالإجماع على دخول فترة الحصرية بناءً على عرض بورصة دويتشه غير الملزم.

يتضمن العرض تقييمًا إجماليًا قدره 8.80 يورو للسهم، يتكون من 4.30 يورو نقدًا و4.30 يورو في أسهم جديدة في بورصة دويتشه، محسوبًا باستخدام متوسط ​​السعر المرجح بالقيمة ( VWAP ) للمجموعة لمدة 10 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، سيحق لمساهمي Allfunds الحصول على أرباح: 0.20 يورو لعام 2025، وحتى 0.20 يورو (بنسبة مئوية من تاريخ الإغلاق) لعام 2026، و0.10 يورو لكل ربع سنة لعام 2027.

تخضع الصفقة للشروط القياسية، مثل العناية الواجبة، واستكمال الوثائق الملزمة، وموافقة مجلسي إدارة الشركتين. لا يوجد ما يضمن إتمام العملية.

كما تتطلب أي صفقة نهائية موافقات الجهات التنظيمية.

على الرغم من أن البيان لم يتضمن بعد تفاصيل مالية بشأن أوجه التآزر، إلا أن هيكل العملية ورسالة الشركة يشيران إلى توجه استراتيجي واضح: تهدف بورصة دويتشه إلى تعزيز مكانتها كمشغل رئيسي للبنية التحتية للأسواق المالية في أوروبا. ويمكن تلخيص الأهداف الاستراتيجية الرئيسية على النحو التالي:

سيؤدي الاندماج مع أولفندز إلى إنشاء منظومة أوروبية متجانسة لخدمات الصناديق، مما يقلل من تجزئة السوق.

وتشير الشركة إلى وفورات تشغيلية كبيرة محتملة وتآزر في التكاليف، على الرغم من أنها لم تفصح عن أرقام أو إطار زمني.

من المتوقع أن يُحسّن الاستحواذ الكفاءة التشغيلية، ويعزز القدرة الاستثمارية في قطاع خدمات الصناديق، ويُسرّع طرح المنتجات والتقنيات الجديدة.

يندرج المشروع ضمن الخطة الأوسع نطاقًا لتعزيز المركز المالي للمنطقة مع بناء منصة عالمية الانتشار.

في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تقييم أثر الصفقة على النتائج المالية لبورصة دويتشه في السنوات القادمة، نظرًا لعدم وجود تقديرات للتآزر وتفاصيل الجدول الزمني. من الواضح بالفعل أن الشركة تواصل توسعها من خلال عمليات الاستحواذ، بهدف تعزيز سوق خدمات الصناديق المجزأة للغاية. في حال نجاح هذه الصفقة، فقد تُحدث تغييرًا جذريًا في المشهد التنافسي لقطاع البنية التحتية المالية الأوروبي.

DB1.DE (فاصل زمني D1)

المصدر: xStation5