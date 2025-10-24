مؤشر مديري المشتريات قوي من ألمانيا، وبيانات متباينة من فرنسا. اليورو يرتفع 🔎

مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا (أولي، أكتوبر): 49.6 (المتوقع: 49.5؛ السابق: 49.5) مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا: 54.5 (المتوقع: 51.0؛ السابق: 51.5) مؤشر مديري المشتريات الصناعي في فرنسا (أولي، أكتوبر): 48.3 (المتوقع: 48.2؛ السابق: 48.2) مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا: 47.1 (المتوقع: 48.7؛ السابق: 48.5)

مؤشر مديري المشتريات الألماني: تحسن واضح، لكن المخاطر لا تزال قائمة

تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات الألماني أسرع نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع الطلبات الجديدة وتراكم الأعمال في كل من قطاعي التصنيع والخدمات. ويشير هذا إلى بداية قوية للربع الرابع وانتعاش في التعافي الاقتصادي. ومن المؤشرات الإيجابية بشكل خاص زيادة الطلبات والتوظيف في قطاع الخدمات، على الرغم من استمرار انخفاض الوظائف في قطاع التصنيع. ولا تزال حالة عدم اليقين في سلسلة التوريد (لا سيما في أشباه الموصلات) قائمة، مما يؤثر سلبًا على قطاعات مثل السيارات. ولا يزال ارتفاع تكاليف العمالة يؤثر على الأسعار، لكن شركات الخدمات تتمكن من تحميل العملاء جزءًا من هذه التكاليف.

مؤشر مديري المشتريات الفرنسي: مزيد من الانخفاض، وتفاؤل معتدل بشأن سوق العمل

كانت مؤشرات مؤشر مديري المشتريات الفرنسي ضعيفة، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر أكتوبر إلى 46.8 نقطة، ليظل في منطقة الركود. ويشير انخفاض الإنتاج في كل من قطاعي التصنيع والخدمات إلى ضعف الطلب على نطاق واسع. ولا تزال الشركات حذرة بشأن التوقعات، مما يعكس بيئة عالمية هشة وعدم يقين سياسي محلي. ومن الناحية الإيجابية، قد يُسهم مرونة سوق العمل وتخفيف ضغوط الأسعار في تخفيف بعض الضغوط على البنك المركزي الأوروبي. على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز المبيعات من خلال خفض الأسعار، لا يزال الاقتصاد الفرنسي يواجه فترة ركود طويلة.

يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب معتدلة

بالنظر إلى زوج اليورو/الدولار الأمريكي، نلاحظ محاولة صعود واضحة خلال الجلسات الثلاث الماضية، مع إقبال على الشراء حول مستوى 1.1600. لا يزال الدولار الأمريكي غير مؤكد قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، وفي ظل استمرار المخاوف بشأن إغلاق الحكومة. على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية فوق 4%، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي يُظهر تباعدًا كبيرًا عن TNOTE، مما يشير إلى أن الدولار الأمريكي قد يكون مبالغًا في قيمته.