مؤشر ناسداك: ضغط بيعي يتزايد وسط ترقّب لنتائج الشركات الكبرى

كسر ناسداك 100 خط الاتجاه الصاعد وانخفض دون دعم فيبوناتشي 61.8%، ما يشير إلى زخم بيعي واضح.

يواجه مؤشر ناسداك 100 (US100) موجة ضغط بيعي واضحة، إذ فقد زخمه الصعودي واختبر مؤخرًا مستويات دعم فنية رئيسية بعد كسر اتجاهه الصاعد الذي بدأ منذ منتصف أغسطس. ويتزامن هذا التصحيح مع بداية موسم الأرباح في وول ستريت واستمرار حالة الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية وسط الإغلاق الحكومي.

🔍 التحليل الفني: كسر واضح للاتجاه الصاعد

يُظهر الرسم البياني على الإطار الزمني ساعة واحدة (H1) أن المؤشر قد اخترق خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ منتصف أغسطس، وانخفض دون متوسط الحركة الأساسي 200 (EMA 200)، وهو ما يعكس تغيرًا واضحًا في الزخم.

يتداول المؤشر حاليًا دون مستوى 61.8% من تصحيح فيبوناتشي (24,472 نقطة)، والذي يُعتبر مستوى دعم حرج.

كسر هذا المستوى يفتح المجال أمام هبوط محتمل نحو: مستوى 50% 24,196 ثم 23,920 (38.2%)

من ناحية الزخم، يُظهر مؤشر القوة النسبية RSI قراءة قرب 34 نقطة، ما يشير إلى اقترابه من منطقة التشبع البيعي، دون أن يدخلها فعليًا بعد.

🏦 التحليل الأساسي: موسم أرباح حاسم في ظل غياب البيانات

تأتي هذه التحركات السعرية بالتزامن مع بداية موسم الأرباح في القطاع المصرفي الأمريكي، وسط غياب شبه تام للبيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي. ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بحثًا عن دلائل حول السياسة النقدية المقبلة.

يتوقع المحللون أن توفر تقارير البنوك الكبرى مثل JPMorgan و Goldman Sachs و Citigroup نظرة أوضح على حالة الاقتصاد الأمريكي في ظل ندرة البيانات الرسمية.

في الوقت ذاته، تُبدي الأسواق حساسية مفرطة تجاه أي تعليقات تميل إلى التشدد النقدي من مسؤولي الفيدرالي.

💼 التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى