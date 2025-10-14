مؤشر US100 يخسر 1% 📉

تراجعت الأسهم الأمريكية بعد أن كثفت الصين نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من تجدد المواجهة بين بكين وواشنطن. ويأتي هذا التصعيد في وقت تبدو فيه الأسهم بالفعل متوترة في التقييم بعد ارتفاع استمر لأشهر. أعلنت الصين عن عقوبات على كيانات أمريكية مرتبطة بإحدى أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، وأشارت إلى أنه قد تتبعها إجراءات أخرى. والأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة أعلنت في المرة الأخيرة عن شراكة عسكرية مع كوريا الجنوبية في بناء السفن البحرية.

يتجه تركيز المستثمرين الآن نحو البداية غير الرسمية لموسم الأرباح، حيث انخفضت أسهم بلاك روك بنسبة 1% تقريبًا في تداولات ما بعد السوق على الرغم من تقرير الأرباح القوي للربع الثالث؛ كما انخفضت أسهم جولدمان ساكس بنسبة 2% بعد التقرير. سيراقب المتداولون عن كثب للحصول على رؤى حول استدامة الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتداعيات المحتملة لارتفاع التعريفات التجارية في الأشهر المقبلة. انخفض مؤشر US100 بنسبة 1% اليوم، منخفضًا إلى 24600 نقطة، ويحاول الحفاظ على مستوى فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي 50. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون مستوى 24,300 نقطة إلى فتح الطريق أمام عمليات بيع أكبر.

المصدر: xStation5