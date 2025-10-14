إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تواصل تراجعها! 📉

يوم حافل بكلمات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وينتظر السوق خطاب جيروم باول، يليه خطاب بيلي، ووالي، وكولينز. ​​لم يُقدّم بومان أي إشارات جديدة.

بدأت جلسة اليوم في وول ستريت بتأثير واضح من البائعين. سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 خسائر بنحو 1% قبل الافتتاح، مما يشير إلى بداية متوترة لليوم. بعد مكاسب الأمس، قد يدخل السوق الأمريكي مرحلة تصحيح. عقود US100 هي الأكثر خسارة. انخفض مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنحو 1%، بينما سجل مؤشر راسل 2000 أفضل أداء، حيث انخفض بنحو 0.6%.

في بداية التداول، افتتحت المؤشرات الرئيسية بانخفاضات واضحة، مما يعكس تصاعد التوترات على عدة جبهات. يتفاعل المستثمرون مع تصاعد الحرب التجارية مع الصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدهور الوضع في النظام المالي، مع تزايد التقلبات في سوق الديون ومخاوف السيولة، يزيد من ضغط البيع. ويتفاقم كل هذا بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر، الذي زعزع استقرار الوضع لعدة أيام واختبار قدرة السوق على تحمل المخاطر.

المصدر: Bloomberg Finance

تؤثر الانخفاضات بشكل كبير على قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات ذات الصلة. يليه القطاع المالي الذي يشهد أكبر انخفاض. أما قطاع الرعاية الصحية والقطاع بمعناه الواسع، فقد كانا أفضل أداءً، وإن كانا سلبيين. ويمكن لتجار التجزئة أن يفخروا بزيادة طفيفة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

بسبب الشلل الإداري، لم تُنشر بيانات الاقتصاد الكلي بعد، مما يحد من قدرة المستثمرين على تقييم حالة الاقتصاد.

لذلك، يتجه انتباه السوق إلى خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وقد انتهت ميشيل بومان من خطابها بالفعل، ولم تُضف أي جديد سوى ما كان السوق قد توقعه بالفعل.

في وقت لاحق من اليوم، ينتظر المستثمرون خطاب جيروم باول، الذي قد يُحدد مسار الأسبوع بأكمله.

بعده، سيتحدث أيضًا أندرو بيلي، وسوزان والي، وأوستان كولينز. ​​وقد يؤثر كل خطاب من هذه الخطابات على المشاعر والتوقعات قصيرة الأجل بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر US500 (D1)

المصدر: Xstation5

اخترق سعر المؤشر، دون أي تصحيحات، حدود قناة النمو، ومتوسط ​​EMA25، ومستوى فيبو 23.6. ولم تتوقف الانخفاضات إلا حول مستوى EMA100 وFIBO 50. حاليًا، يتراوح السعر بين مستويي فيبو 38.2 و50. يُعد الحفاظ على المقاومة أمرًا ضروريًا لتجنب تعميق التصحيح نحو مستوى 6500. ومع ذلك، إذا أراد المشترون استعادة زمام المبادرة، فمن الضروري تجاوز مستوى فيبو 38.2.

أخبار الشركات:

تواجه الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة وضعًا صعبًا. يؤثر تراجع الأسعار عن مستوياتها المرتفعة وتدهور المعنويات على معظم الشركات المرتبطة بتداول العملات المشفرة. انخفضت أسهم Coinbase (COIN.US) بنسبة 4% عند الافتتاح.

واصلت الشركات المرتبطة بتعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة ارتفاعها في الأيام الأخيرة على خلفية القيود الصينية وتصاعد التوترات التجارية. ارتفع سهم MP Materials (MP.US) بأكثر من 3% قبل الافتتاح.

ارتفعت أسهم شركة بولاريس (PII.US)، المُصنّعة للمركبات الخفيفة، بأكثر من 10% عند الافتتاح بعد إعلانها عن فصل فرعها الهندي.

نافيتاس لأشباه الموصلات (NVTS.US) - ارتفعت بنسبة 24% بعد الكشف عن رقاقتها الجديدة لشركة إنفيديا.

ويلز فارجو (WFC.US) - ارتفعت أسهمه بأكثر من 2% عند الافتتاح بعد نشر تقرير جيد للربع الثالث. رفع البنك مؤشراته الرئيسية وأعلن عن توسع أعماله عقب تخفيف القيود التنظيمية الأخيرة.

دومينوز بيتزا (DPZ.US) - ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 2% عند الافتتاح بعد نشر نتائج تُشير إلى أن سلسلة المطاعم قد تحقق نموًا في المبيعات يفوق توقعات المحللين.