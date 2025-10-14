ارتفعت أسعار القهوة الآجلة بنسبة 5%، لتتجاوز 400 سنت

- ارتفاع حاد في الأسعار: قفزت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا بنسبة 5%، متجاوزةً مستوى 400 سنت للرطل لأول مرة منذ سبتمبر.
- مخاوف بشأن العرض: يُعزى هذا الارتفاع إلى مخاوف من جفاف في البرازيل (خطر ظاهرة النينيا) خلال فترة الإزهار الحرجة، وانخفاض مخزونات بورصة إنتركونتيننتال (ICE) إلى أدنى مستوى لها في عام ونصف.
- الاختراق الفني: نجح السعر في اختراق مستوى مقاومة فني رئيسي، مستهدفًا الآن منطقة عرض قوية تتراوح بين 420 و430 سنتًا للرطل.
سجلت العقود الآجلة للقهوة مكاسب تقارب 5% اليوم، متجاوزةً مستوى 400 سنت للرطل لأول مرة منذ 17 سبتمبر. وكان الزخم الصعودي القوي واضحًا بالفعل خلال جلسة الأمس، مدفوعًا بالمخاوف المستمرة بشأن ندرة الأمطار في البرازيل. ويُهدد انخفاض هطول الأمطار خلال فترة ازدهار الأشجار الحرجة بانخفاض كبير في توقعات الإنتاج للموسم المقبل.
ومما يُعزز التوقعات الإيجابية انخفاض مخزونات القهوة المعتمدة من ICE، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف. ومما يُفاقم من شح المعروض، استمرار الولايات المتحدة في تجنب استيراد القهوة البرازيلية بسبب استمرار فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الواردات.
ومما زاد من حدة المخاوف بشأن المعروض، أن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) رفعت الشهر الماضي احتمالية حدوث ظاهرة النينيا الشديدة إلى 71%. وقد تؤدي هذه الظاهرة إلى جفاف واسع النطاق في جميع أنحاء البرازيل خلال الأشهر المقبلة، مما قد يُقيد محصول الموسم المقبل بشكل أكبر.
ارتفع سعر أرابيكا اليوم بنحو 5%، مخترقًا بنجاح مستوى المقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للموجة الصعودية الرئيسية الأخيرة. وتم تحديد منطقة عرض قوية في نطاق 420-430 سنتًا للرطل. وتتجاوز أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في فبراير مستوى 430 سنتًا بقليل.
