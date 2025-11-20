عاجل: مؤشر US100 يرتفع بعد صدور بيانات إيجابية عن الوظائف غير الزراعية 💡

تقرير الوظائف غير الزراعية: ١١٩ ألف وظيفة (المتوقع: ٥٠ ألف وظيفة، السابق: ٢٢ ألف وظيفة، المراجعة -٤ آلاف وظيفة)

معدل البطالة: ٤.٤٪ (المتوقع: ٤.٣٪، السابق: ٤.٣٪)

الأرباح على أساس شهري: ٠.٢٪ (المتوقع: ٠.٣٪، السابق: ٠.٣٪، المراجعة ٠.٤٪)

الأرباح على أساس سنوي: ٣.٨٪ (المتوقع: ٣.٧٪، السابق: ٣.٧٪، المراجعة ٣.٨٪)

مطالبات البطالة الأولية (نهاية ١٥ نوفمبر): ٢٢٠ ألف وظيفة (المتوقع: ٢٣٠ ألف وظيفة، السابق: ٢٣٢ ألف وظيفة)

بيانات سوق العمل الأمريكية متباينة. من ناحية، كانت هناك قراءة مرتفعة لتقرير الوظائف غير الزراعية، ولكن تم تعويض ذلك برفع معدل البطالة أيضًا. جاء نمو الأجور الشهرية أقل، لكن الأرقام على أساس سنوي تقدم صورة مختلطة للوضع. كانت مطالبات البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع.

أبرز جيروم باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يركز الآن بشكل أكبر على معدل البطالة بدلاً من أرقام الرواتب الفعلية، نظرًا لديناميكيات سوق العمل غير العادية. وأوضح أن سوق العمل في حالة "توظيف منخفض، تسريح منخفض" بسبب قيود مثل انخفاض الهجرة وانخفاض مشاركة القوى العاملة، مما يخلق سوق عمل أقل ديناميكية وأكثر توازناً ولكنه هش "توظيف منخفض، تسريح منخفض". تعني ظروف سوق العمل هذه أن نمو الوظائف أبطأ وأن عمليات التسريح كانت ضعيفة، مما يؤدي إلى التركيز على اتجاهات معدل البطالة كإشارة رئيسية. ربما يفسر هذا السياق سبب ارتفاع مؤشر US100، مما يعكس تفاؤل المستثمرين، بينما يضع سوق المبادلات في الاعتبار احتمالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة، ولكنه لا يتوقعها إلا بعد توقف في ديسمبر.

المصدر: xStation