عاجل: بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أقل من المتوقع، وضعف التصنيع لكن التوقعات تتحسن 📌

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع لشهر نوفمبر:

مؤشر التصنيع: الفعلي -1.7؛ المتوقع 1.0؛ السابق -12.8؛

ظروف العمل: الفعلي 49.6؛ السابق 36.2؛

التوظيف: الفعلي 6.0؛ السابق 4.6؛

الطلبات الجديدة: الفعلي -8.6؛ السابق 18.2؛

الأسعار المدفوعة: الفعلي 56.10؛ السابق 49.20؛

مؤشر النفقات الرأسمالية: الفعلي 26.70؛ السابق 25.20؛

تراجع قطاع التصنيع الإقليمي في نوفمبر مع تحول الطلبات والشحنات الجديدة إلى السلبية وبقاء النشاط العام دون الصفر، على الرغم من ارتفاع طفيف في المؤشر الرئيسي. واصلت الشركات إضافة وظائف، واستمرت ضغوط الأسعار، مع ارتفاع حاد في تكاليف المدخلات. تتوقع الشركات أن ينمو كلٌّ من أسعارها وتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا، في حين ازدادت حساسية المستهلكين لأسعار المستهلكين. ورغم ضعف الظروف الحالية، فقد تعززت التوقعات للأشهر الستة المقبلة بشكل ملحوظ، حيث تشير جميع مؤشرات النشاط المستقبلي والطلبات الجديدة والإنفاق الرأسمالي إلى توقعات أكثر تفاؤلًا.

نشهد ارتفاعًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي وانخفاضًا حادًا في الدولار الأمريكي، لكن رد الفعل هذا يعود في الغالب إلى صدور بيانات سوق العمل المتأخرة.