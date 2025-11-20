بالو ألتو - بعد الأرباح

نشرت أكبر شركة عامة متخصصة في الأمن السيبراني نتائجها المالية. تشهد بالو ألتو نموًا ملحوظًا، ومن المتوقع أن يستمر في النمو، وفقًا للإدارة. حققت الشركة توقعاتها وتجاوزتها في جميع المؤشرات الرئيسية تقريبًا، إلا أن السهم انخفض بأكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق.

فما الذي أثّر على معنويات المستثمرين؟

للوهلة الأولى، لا يكشف التقرير المالي عن أي أسباب للقلق أو خيبة الأمل.

الإيرادات: 2.47 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بالتوقعات البالغة 2.46 مليار دولار أمريكي. نمو سنوي بنسبة 16%.

ربحية السهم الواحد 0.93 دولار أمريكي، مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.89 دولار أمريكي. نمو سنوي بنسبة 19%.

زيادة في محفظة الطلبات إلى 15.5 مليار دولار أمريكي، منها 5.85 مليار دولار أمريكي إيرادات متكررة من حلول "الجيل التالي من الأمن" - في هذا القطاع، بلغ النمو 24% و29% على التوالي. لم يكن نمو الإيرادات على حساب الأرباح، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر إلى 1.7 مليار دولار أمريكي بهامش تدفق نقدي حر بنسبة 19%.

تهدف التوقعات إلى طمأنة المستثمرين بشأن نتائج مستقبلية واعدة:

من المتوقع أن تتراوح إيرادات الربع القادم بين 2.47 و2.50 مليار دولار أمريكي، وأن تتجاوز إيرادات السنة المالية بأكملها 10.5 مليار دولار أمريكي، مع ربحية للسهم الواحد تتراوح بين 3.8 و3.9 - وكلاهما أعلى من التوقعات. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يتجاوز هامش الربح التشغيلي 40%.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن استحواذ كبير آخر - هذه المرة على شركة كرونوسفير، بهدف تحسين عروض وقدرات بالو ألتو في مجالي الرقابة والذكاء الاصطناعي. ستبلغ تكلفة هذا الاستحواذ 3.35 مليار دولار أمريكي.

في ضوء هذه المعلومات، أي منها تسبب في انخفاض سعر السهم؟

في المقام الأول، ليست الأرقام هي التي تتحدث هنا، بل الاتجاهات - وتحديدًا انحدارها. يتعلق الأمر بمعدل النمو، الذي، على الرغم من كونه مثيرًا للإعجاب، إلا أنه آخذ في الانخفاض مقارنةً بالبيانات التاريخية. لا يزال النمو مثيرًا للإعجاب بشكل لا يُصدق، ولكن مع تجاوز نسبة السعر إلى الربحية 140، فإن الإعجاب لا يكفي.

PANW.US (D1)

المصدر: xStation5