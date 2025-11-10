اقرأ أكثر
٣:٢١ م · ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥

مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1.5% 📈

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US100 بنحو 1.5% اليوم قبل افتتاح السوق الأمريكية، معوضةً جزءًا من خسائرها الأخيرة وسط تحسن في المعنويات حيال الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر.

 

  • أدت تصويتات مجلس الشيوخ الأخيرة إلى تقريب إقرار حزمة تمويل مؤقتة. ويفسر السوق هذا على أنه خطوة حقيقية نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من 40 يومًا، حتى لو لم تكتمل العملية التشريعية بالكامل بعد.
  • في هذه البيئة، يفضل المستثمرون الاستثمار مبكرًا بدلًا من المتأخر، إذ يضعون في اعتبارهم بالفعل احتمال إعادة فتح الحكومة والعودة إلى قدر أكبر من القدرة على التنبؤ المالي، مما يدعم تقييمات الأصول الأمريكية.
  • يأتي دعم إضافي للانتعاش من التقارير التي تفيد بأن الصين علقت مؤقتًا بعض قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة.
  • ويعزز هذا الاتجاه البيانات القوية جدًا من شركة TSMC. تُطمئن الإيرادات القياسية السوق بشأن استمرارية الطلب المدفوع بتطوير الذكاء الاصطناعي، الذي لا يزال محركًا رئيسيًا للنمو في وول ستريت.

 

US100 (النصف الأول)

المصدر: xStation5
