الولايات المتحدة: تفاؤل متجدد في بداية الأسبوع

بدأ الأسبوع بتفاؤل في البورصة الأمريكية. يبدو أن معنويات المستثمرين قد تحسنت بشكل ملحوظ، كما أن غياب البيانات الاقتصادية الكلية يسمح لهم بالتركيز على الإعلانات الإيجابية للشركات.

يتصدر مؤشر راسل 2000 قائمة المؤشرات الأمريكية من حيث النمو، حيث ارتفعت عقوده بنحو 0.8%. وسجلت مؤشرات US100 وUS500 وUS30 زيادات أقل، ولكنها لا تزال ملحوظة، حيث اقتصر النمو فيها على 0.4%.

US100 (D1)

المصدر: xStation5

نجح المشترون في اختراق نموذج RGR، محافظين على مستوى FIBO 50 ومتوسط ​​EMA100. الهدف التالي هو حوالي 25,900، والذي يجب تجاوزه لمحاولة اختبار أعلى مستويات تاريخية على الرسم البياني. إذا أراد العرض استعادة زمام المبادرة، فمن الضروري حدوث ارتداد سريع دون مستوى FIBO 38.2، ومن ثم يمكن محاولة اختراق متوسط ​​EMA100 لتعميق التصحيح.

أخبار الشركات: