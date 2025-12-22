الولايات المتحدة: تفاؤل متجدد في بداية الأسبوع

- تحسن معنويات السوق في بداية الأسبوع
- ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مدعوماً بالأخبار الإيجابية
- ارتفاع أسعار الذهب والفضة يدعم شركات التعدين
- تحسن معنويات السوق في بداية الأسبوع
- ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مدعوماً بالأخبار الإيجابية
- ارتفاع أسعار الذهب والفضة يدعم شركات التعدين
بدأ الأسبوع بتفاؤل في البورصة الأمريكية. يبدو أن معنويات المستثمرين قد تحسنت بشكل ملحوظ، كما أن غياب البيانات الاقتصادية الكلية يسمح لهم بالتركيز على الإعلانات الإيجابية للشركات.
يتصدر مؤشر راسل 2000 قائمة المؤشرات الأمريكية من حيث النمو، حيث ارتفعت عقوده بنحو 0.8%. وسجلت مؤشرات US100 وUS500 وUS30 زيادات أقل، ولكنها لا تزال ملحوظة، حيث اقتصر النمو فيها على 0.4%.
US100 (D1)
المصدر: xStation5
نجح المشترون في اختراق نموذج RGR، محافظين على مستوى FIBO 50 ومتوسط EMA100. الهدف التالي هو حوالي 25,900، والذي يجب تجاوزه لمحاولة اختبار أعلى مستويات تاريخية على الرسم البياني. إذا أراد العرض استعادة زمام المبادرة، فمن الضروري حدوث ارتداد سريع دون مستوى FIBO 38.2، ومن ثم يمكن محاولة اختراق متوسط EMA100 لتعميق التصحيح.
أخبار الشركات:
- كلير ووتر أناليتكس (CWAN.US) - ارتفعت قيمة الشركة بأكثر من 8% بعد الإعلان عن استحواذ مجموعة استثمارية خاصة على شركة إنتاج البرمجيات مقابل 8.5 مليار دولار.
- روكيت لاب (RKLB.US) - ارتفعت أسهم شركة تكنولوجيا المدارات والصواريخ بأكثر من 4% عند الافتتاح بعد إعلان فوزها بعقد لبناء 18 قمرًا صناعيًا. يُعد هذا أكبر عقد منفرد للشركة حتى الآن.
- أنجلوغولد (AU.US) - يؤدي ارتفاع أسعار المعادن النفيسة إلى زيادة تقييمات شركات التعدين والمجوهرات، حيث تجاوزت الزيادة 4%.
- وارنر بروس ديسكفري (WBD.US) - ارتفع سهم الشركة بأكثر من 3% عند افتتاح التداول بعد الإعلان عن حصول نتفليكس على قرض بقيمة 59 مليار دولار للاستحواذ عليها.
- إنفيديا (NVDA.US) - أعلنت عملاقة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أن الدفعة الأولى من معالجات H200 المخصصة للتصدير ستصل إلى الصين قبل نهاية فبراير 2026. وارتفع سهم الشركة بنحو 1.5%.
- كارنيفال (CCL.US) - نشرت شركة تشغيل السفن السياحية نتائج فاقت التوقعات بشكل ملحوظ، حيث بلغ ربح السهم في نهاية العام 0.34 دولار أمريكي مقارنةً بالتوقعات التي بلغت حوالي 0.25 دولار أمريكي. وقد ساهم هذا في حصول الشركة على سلسلة من التوصيات الإيجابية من البنوك الاستثمارية. وارتفع سهم الشركة بنحو 8% عند افتتاح التداول.
ملخص يومي: حمى السلع الأساسية في موسم الأعياد
غرامات الاتحاد الأوروبي على عمالقة التكنولوجيا - دورها في المنافسة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
ملخص اليوم: مخاوف قطاع التكنولوجيا تدفع الأسواق نحو الانخفاض
إفتتاح الأسواق الأمريكية : تفاؤل معتدل في بداية الأسبوع