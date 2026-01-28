مؤشر US500 يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي 🗽 هل ستدعم شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الزخم؟

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم مستوى قياسياً جديداً، حيث بلغ حوالي 7040 نقطة، مع ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش. هذا الأسبوع، من المقرر أن تعلن أربع شركات من "السبع الرائعة" عن نتائج الربع الرابع: ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت (بعد جلسة التداول الأمريكية اليوم)، بالإضافة إلى آبل وتسلا. يشير هذا الوضع إلى احتمال ارتفاع تقلبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، صعوداً وهبوطاً.

المصدر: xStation5

ماذا عن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى؟

بعد إغلاق السوق الأمريكية اليوم، ستعلن شركتا مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، وهما من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، عن أرباحهما. وتتوقع الأسواق نتائج إيجابية.

في الأرباع الأخيرة، كانت الشركات السبع الكبرى، أو ما يُعرف بـ"السبع الرائعة"، من بين أقوى محركات نمو الأرباح السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكمله. والسؤال المطروح: كم منها يُتوقع أن يكون ضمن أفضل خمس شركات مساهمة في نمو الأرباح في الربع الرابع من عام 2025؟

تشير التوقعات إلى نمو إجمالي الأرباح بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025. وإذا تحقق هذا الرقم، فسيكون الربع العاشر على التوالي الذي يشهد نموًا في أرباح المؤشر.

حاليًا، الشركات الخمس الأكثر مساهمة في نمو الأرباح السنوية للمؤشر في الربع الرابع (مرتبة حسب المساهمة) هي: إنفيديا، وبوينغ، وألفابت (جوجل)، ومايكرون تكنولوجي، ومايكروسوفت.

هذا يعني أن ثلاثة من أكبر خمسة مساهمين في نمو أرباح الربع الرابع من المتوقع أن يكونوا من بين شركات "السبعة الرائعين": إنفيديا، وألفابت، ومايكروسوفت، التي ستعلن نتائجها اليوم.

وتستفيد بوينغ (خارج "السبعة الرائعين") بشكل رئيسي من تأثير قاعدة المقارنة السهلة: فقبل عام، سجلت الشركة خسارة كبيرة (بما في ذلك الرسوم والمصروفات الأخرى المُدرجة في ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً).

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون نموًا في الأرباح بنسبة تتجاوز 10% في عام 2026 لكل من "السبعة الرائعين" وبقية شركات المؤشر. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو "السبعة الرائعين" إلى ما يقارب 23% على أساس سنوي، مقابل 12.1% لبقية شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. إذا ثبتت دقة هذه التقديرات - أو حتى كانت متحفظة بعض الشيء - فقد يحقق المؤشر أداءً قويًا هذا العام.

ويتوقع السوق نموًا في ربحية السهم بنسبة 20% على الأقل لشركات "السبعة الرائعين" في الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بنسبة 4% فقط للشركات الـ 493 الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

المصدر: FactSet Research

بحسب بيانات فاكت سيت حتى 23 يناير، أعلنت حوالي 13% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها حتى الآن. تجاوزت 75% منها توقعات ربحية السهم (مفاجأة إيجابية)، بينما تجاوزت 69% منها توقعات الإيرادات.

تعديلات التقديرات: في 31 ديسمبر، توقع السوق نموًا في الأرباح بنسبة 8.3% على أساس سنوي للربع الرابع؛ وهو الآن أقل بقليل عند 8.2%.

أربعة قطاعات لديها حاليًا توقعات أرباح أقل مما كانت عليه في نهاية ديسمبر، نتيجة لتعديلات ربحية السهم بالخفض ومفاجآت الأرباح السلبية.

التوجيهات (الربع الأول من عام 2026): حتى الآن، أصدرت ست شركات من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توجيهات سلبية لربحية السهم للربع الأول، بينما أصدرت أربع شركات توجيهات إيجابية.

التقييم: يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأشهر الـ 12 المقبلة 22.1. وهو أعلى من المتوسط ​​لخمس سنوات (20.0) ومتوسط ​​عشر سنوات (18.8). السوق مرتفع نسبياً مقارنة بالتاريخ، لكن النمو المتوقع في الأرباح بنسبة خانتين على أساس سنوي في عام 2026 يوفر حجة قوية لـ "علاوة" الأرباح في التقييمات.

