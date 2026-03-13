تواجه شركة بلاك روك مشكلة، لكنها ليست أزمة.

أسواق الائتمان الخاص والاستثمار الخاص ليست جديدة، لكن الجديد نسبيًا هو كيفية النظر إليها ومدى وضوحها في السوق الأوسع. وتعود مشاكل هذا القطاع اليوم جزئيًا إلى هذا التحول.

شهدت شركات الائتمان الخاص والاستثمار الخاص انخفاضات كبيرة في الأشهر الأخيرة. فقدت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أكثر من 20% من قيمتها السوقية خلال الشهرين الماضيين. وهذه ليست حالة معزولة، بل اتجاه واضح يشمل القطاع بأكمله.

المصدر: Bloomberg Finance LP

من أين تأتي هذه الانخفاضات والشائعات؟

تُعرف شركات الاستثمار المباشر والائتمان الخاص بعدة أمور. من أبرز سماتها افتقارها للشفافية والرقابة مقارنةً بما هو مطلوب من المؤسسات الأخرى، فضلاً عن تقبّلها للمخاطر بشكل يفوق المتوسط. غالباً ما يُشكّل الجمع بين المخاطر وضعف الرقابة مزيجاً كارثياً على التقييمات.

مع ذلك، لا ينبغي في هذه المرحلة توقع أزمة مالية حتمية، كما يبدو أن جزءاً كبيراً من السوق يتوقع. إن انخفاض التقييمات هو في الأساس إعادة تقييم لنموذج أعمال كان يعتمد على افتراضات غير قابلة للتصديق، بالإضافة إلى قدر كبير من المبالغة في التفسير من قِبل بعض المشاركين في السوق.

وقد غذّت سلسلة من الأحداث، مثل تقييد عمليات الاسترداد من الصناديق من قِبل شركات مثل بلاك روك وبلو آول، أو التخفيضات العرضية في قيمة الأصول المحتفظ بها في الصناديق، المخاوف بشأن السيولة وجودة الأصول.

الخلاصة هي أن هذا تصحيح في التصور، وليس بالضرورة في الأصول الأساسية نفسها.

حاول سوق الائتمان الخاص/الأصول الخاصة ومستثمروه التظاهر بأن هذه طريقة لتخصيص رأس المال "كغيرها": بدون مخاطر أو قيود حقيقية، ولكن بعوائد أعلى. لسوء الحظ، ليست هذه هي آلية عمل الأسواق. يكشف الائتمان الخاص والأصول الخاصة الآن عن طبيعتهما الحقيقية: فالسوق غير سائل بطبيعته، وغالبًا ما تكون الأصول الموجودة في ميزانيات هذه الصناديق موجودة لسبب وجيه.

يتعزز هذا التقييم الجديد للمخاطر أيضًا بالتعرض لقطاع التكنولوجيا. وكما ذكر فينش، قد يكون لدى شركات الاستثمار المباشر/الأسهم الخاصة انكشاف أكبر بكثير على شركات التكنولوجيا مما تفصح عنه لعملائها. لا تشير تقييمات شركات التكنولوجيا، في حد ذاتها، إلى انهيار وشيك، ولكن نظرة السوق للمخاطر تختلف اختلافًا جوهريًا، والمخاطر الأعلى تتطلب تعويضًا أعلى.

يُعدّ دفع ثمن المخاطر المبرر الأساسي لهذا التراجع. فقد تبيّن أن هذه الشركات أكثر خطورة من نواحٍ عديدة مما افترضه المستثمرون في البداية. وبعد ذلك، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى أو يسعون لسحب رؤوس أموالهم، وكلاهما يتعارض مع هيكل واستراتيجية معظم الصناديق في هذا القطاع.

أين تكمن المشكلة الأكبر؟

تكمن المشكلة الأكبر في شركتي بلاك روك وبلو آول، ليس لأن هاتين الشركتين تُظهران أي مؤشرات على نقص السيولة أو الإفلاس الوشيك، بل لأنهما مضطرتان للتعامل مع تبعات توسيع السوق إلى ما يتجاوز الحدود المعقولة من خلال تمكين المستثمرين الأفراد (بشكل رئيسي) من التعرض لمنتجات لا يتوافق ملف مخاطرها جوهريًا مع طبيعة استثمارات السوق "الخاصة".

حان الوقت للنظر في المؤشرات. يبلغ مضاعف الربحية الحالي لشركة بلاك روك حوالي 26، مقارنةً بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يبلغ حوالي 28. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح حوالي 2.5% (يُدفع ربع سنويًا)، ويتجاوز هامش الربح الإجمالي 47%. يمكن قول الكثير عن بلاك روك، لكن لا يمكن وصفها بالمبالغة في تقييمها أو أنها "في أزمة".

أخيرًا، يجدر التذكير بحجم الشركة و"مشاكلها" المحتملة. تدير بلاك روك أصولًا بقيمة 14 تريليون دولار. يبلغ إجمالي سوق الائتمان الخاص ما يقارب 3-5 تريليونات دولار، بينما يبلغ حجم سوق الأصول الخاصة ككل ما يقارب 10-20 تريليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار تداخل أجزاء من هذه الأسواق.

لو كان السوق يُسعّر انخفاضًا في قيمة معظم أصول الشركة على نطاق يُهدد السيولة، لكانت أسواق المشتقات المالية تشهد وضعًا كارثيًا. لكن لا شيء من هذا القبيل يحدث. التوقعات مستقرة، والتقلبات معتدلة، وتبقى مقايضات مخاطر الائتمان عند مستوياتها المعتادة، والتي لا تزال منخفضة.