ماذا تعني تطورات فنزويلا لأسعار النفط والذهب؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة و نصف بتوقيت دبي
- فنزويلا تعود للواجهة كيف تؤثر التطورات السياسية والعقوبات على إمدادات النفط العالمية؟
- هل تعكس حركة الذهب طلبًا تحوطيًا أم مجرد رد فعل مؤقت للأسواق؟
- إلى أي مدى تستطيع العوامل الجيوسياسية دفع أسعار النفط دون دعم من أساسيات السوق؟
مخطط اليوم : JP225 (08.01.2026)
عاجل: مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو أعلى من المتوقع، وانخفاض البطالة
انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار 📉 هل نشهد موجة بيع أوسع نطاقاً؟
التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة وبيانات تشالنجر في دائرة الضوء 💡