١٠:٢٨ م · ٥ يناير ٢٠٢٦

ماذا تعني تطورات فنزويلا لأسعار النفط والذهب؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة و نصف بتوقيت دبي

  • فنزويلا تعود للواجهة كيف تؤثر التطورات السياسية والعقوبات على إمدادات النفط العالمية؟
  • هل تعكس حركة الذهب طلبًا تحوطيًا أم مجرد رد فعل مؤقت للأسواق؟
  • إلى أي مدى تستطيع العوامل الجيوسياسية دفع أسعار النفط دون دعم من أساسيات السوق؟

 

٨ يناير ٢٠٢٦, ٢:٣٤ م

مخطط اليوم : JP225 (08.01.2026)
٨ يناير ٢٠٢٦, ٢:٣٢ م

عاجل: مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو أعلى من المتوقع، وانخفاض البطالة
٨ يناير ٢٠٢٦, ٢:٠٦ م

انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 90,000 دولار 📉 هل نشهد موجة بيع أوسع نطاقاً؟
٨ يناير ٢٠٢٦, ١١:٥٥ ص

التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة وبيانات تشالنجر في دائرة الضوء 💡

