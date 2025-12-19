مؤتمر أويدا التابع لبنك اليابان

في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، قدّم محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تقييمًا متفائلًا بحذر للاقتصاد الياباني، مؤكدًا على نموه المعتدل، رغم وجود بعض نقاط الضعف. وأشار أويدا إلى أن بيانات مسح تانكان تُظهر انخفاضًا في حالة عدم اليقين بشأن توقعات أرباح الشركات، ما يُشير إلى تحسّن في معنويات قطاع الأعمال. ولفت المحافظ إلى أن المخاطر التي تُهدد الاقتصاد الأمريكي والسياسة التجارية قد خفّفت من حالة عدم اليقين، ما يُشير إلى تغيّر في النظرة إلى المخاطر الجيوسياسية.

وفي سياق السياسة النقدية، أشار أويدا إلى ثلاثة عناصر رئيسية: أولها، استمرار نمو الأجور في العام المقبل بفضل سياسات الأجور النشطة التي تتبناها الشركات، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا للاستهلاك. كما أكّد على أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان ستبقى منخفضة للغاية، رغم رفع أسعار الفائدة الاسمية، ما يعني استمرار سياسة التوسع النقدي. وأخيرًا، أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيستمر إذا ما تطوّر الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان، ما يُتيح مجالًا للمرونة في اتخاذ القرارات اللاحقة.

أبدى محافظ البنك المركزي الياباني، أويدا، قلقاً طفيفاً بشأن تأثير تشديد السياسة النقدية الحالي، مصرحاً بأن البنك لم يرصد أي آثار جوهرية من رفع أسعار الفائدة الحالي أو السابق. كما أكد أن بلوغ أسعار الفائدة أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً لا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له، مشيراً إلى أن المستوى الاسمي لأسعار الفائدة ليس المؤشر الرئيسي الذي يجب مراقبته.

وفيما يتعلق بتوجه السياسة النقدية مستقبلاً، أشار أويدا إلى أن البنك سيدرس ما يُسمى بسعر الفائدة المحايد، وذلك في ضوء استجابة الاقتصاد والأسعار لتغيرات أسعار الفائدة، ما يعني اتباع نهج مرن يتناسب مع الظروف الاقتصادية الفعلية. وشدد المحافظ على منهجية هامة: عند تقييم الوضع الاقتصادي، ينبغي النظر إلى ما هو أبعد من أسعار الفائدة قصيرة الأجل والطبيعية، والتركيز بدلاً من ذلك على أسعار الفائدة الحقيقية وظروف الائتمان، ما يُشير إلى نظرة أشمل لفعالية السياسة النقدية. إضافةً إلى ذلك، أوضح أويدا أن توقعات البنك المركزي لسعر الفائدة المحايد لا تزال واسعة، ما يمنحه مرونة كبيرة لتعديل موقفه السياسي استجابةً لتغيرات الظروف الاقتصادية.

أضاف محافظ بنك اليابان أخيرًا أن ضعف الين الأخير قد يؤثر على تقلبات الأسعار في الاقتصاد، لذا من الضروري مراقبة هذا الأمر.

استأنف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اتجاهه الصعودي طويل الأجل عقب قرار بنك اليابان وتصريحات أويدا. دافع الزوج عن مناطق الدعم المحددة بالمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) وتجاوز التباين الهبوطي الذي كان يمهد لنهاية الاتجاه الحالي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني زوج شديد التقلب، وقد يعكس تحركاته الحالية، خاصةً مباشرةً بعد قرار بنك اليابان، الأمر الذي يزيد من المضاربات. المصدر: xStation