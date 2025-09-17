مؤتمر باول (مباشر)

بدأ للتو مؤتمر مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وفيما يلي أهم التعليقات التي أدلى بها المصرفي:
- تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفعت مخاطر تراجع التوظيف.
- لا تزال البطالة منخفضة، لكنها ارتفعت بشكل طفيف.
- لا يزال النشاط في قطاع الإسكان ضعيفًا.
- يعكس تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير تباطؤ إنفاق المستهلك.
- يعكس تباطؤ النمو إلى حد كبير تباطؤ إنفاق المستهلك.
- ارتفع التضخم مؤخرًا، ولكنه لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
- انخفض التضخم عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2022، ولكنه لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
- تراجع الطلب على العمالة.
- يعكس تباطؤ جزء كبير من الوظائف انخفاض القوى العاملة.
- تباطأت مكاسب الوظائف بشكل ملحوظ، مما يعكس انخفاض الهجرة والمشاركة.
- لم يتغير معدل البطالة كثيرًا مقارنة بالعام الماضي.
- الافتراض الأساسي هو أن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم قصير الأجل.
- يجب إدارة وتقييم خطر التضخم المستمر الناجم عن التعريفات الجمركية.
- لا يزال التأثير الإجمالي للتعريفات الجمركية على التضخم غير واضح. تتطور التغييرات في السياسة، وتأثيراتها على الاقتصاد غير مؤكدة.
- بعد العام المقبل، تتوافق معظم مقاييس توقعات التضخم مع هدف 2%.
- ارتفع تضخم السلع، ويستمر انكماش أسعار الخدمات.
- من المحتمل أن تكون الرسوم الجمركية سببًا لبعض التباطؤ في سوق العمل.
- تعود معظم تغييرات سوق العمل إلى تغييرات في الهجرة.
- لم يعد بإمكاني القول إن سوق العمل قوي.
يحاول باول، خلال المؤتمر الصحفي، تهدئة معنويات المستثمرين والتأكيد على اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على البيانات. يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، ويقلص زوج اليورو/الدولار الأمريكي المكاسب التي حققها مباشرة بعد صدور القرار.
