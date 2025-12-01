مايكل بيري ضد تيسلا 💡

استأنف المستثمر الشهير مايكل بيري انتقاده لقطاع التكنولوجيا. ففي مقاله الجديد على منصة Substack بعنوان "كاساندرا بلا قيود"، وصف بيري شركة تيسلا (TSLA.US) بأنها مُبالغ في قيمتها بشكل سخيف، مُضيفًا إياها إلى قائمة فقاعات المضاربة إلى جانب إنفيديا وبالانتير. أغلق بيري صندوق التحوط الخاص به "سيون لإدارة الأصول" في نوفمبر، وأطلق رسالة إخبارية مدفوعة الأجر مقابل 39 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. وأوضح المستثمر أن إدارة الصندوق تضمنت قيودًا تنظيمية منعته من التواصل بحرية. يشترك أكثر من 35 ألف شخص بالفعل في رسالته الإخبارية، حيث يخطط لنشر منشور أو منشورين أسبوعيًا.

يشير بيري إلى انخفاض قيمة أسهم تيسلا سنويًا بنسبة 3.6% تقريبًا دون إعادة شراء الأسهم من خلال حزم تعويضات الموظفين بناءً على إصدار الأسهم. وبالمقارنة، تنخفض قيمة أمازون بنسبة 1.3%، وبالانتير بنسبة 4.6%. ما وصفه بيري بـ"الجبر المأساوي" هو التآكل المستمر لقيمة المساهمين الحاليين - وهي حسابات رياضية يتجاهلها السوق، ويعامل تعويضات الأسهم كنفقات غير نقدية.

علاوة على ذلك، وافق المساهمون على حزمة مكافآت ماسك التي تصل قيمتها إلى مليار دولار في مطلع أكتوبر ونوفمبر. وقد تُمنح على مدى عقد من الزمن إذا حققت تيسلا إنجازات طموحة، بما في ذلك بلوغ قيمتها السوقية 8.5 تريليون دولار. يرى بيري هذا ضمانًا لمزيد من إصدارات الأسهم - حيث تُتداول تيسلا بنسبة سعر إلى ربحية تقارب 300 ضعف الأرباح. بالنسبة للمساهمين الحاليين، يعني هذا حصةً متضائلة من "الفطيرة" بنفس السعر.

يشير بيري بسخرية إلى أن المستثمرين كانوا مهتمين بالسيارات الكهربائية حتى ظهور المنافسة، ثم بأنظمة القيادة الذاتية حتى ظهور المنافسة، والآن بالروبوتات حتى ظهور المنافسة. عندما توقف نمو تيسلا، تحول الاهتمام إلى سايبركاب وروبوت أوبتيموس. في كل مرة بدا فيها العمل ضعيفًا، قفزت القصة إلى آفاق جديدة.

إن نسبة السعر إلى الربحية المتوقعة لأسهم تسلا للأشهر الـ 12 المقبلة تحوم حاليًا حول أعلى مستوى لها في خمس سنوات.

المصدر: Koyfin

تحافظ أسهم TSLA على اتجاهها الصعودي طويل الأمد بعد عودتها فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) الأسبوع الماضي.

المصدر: xStation