معاينة الربع الثالث لشركة Arista Networks - ماذا يمكننا أن نتوقع؟

تنشر شركة أريستا نتوركس نتائجها للربع الثالث من عام 2025 بعد جلسة اليوم، والتوقعات بشأن التقرير مرتفعة. ويساهم الطلب القوي على حلول الشبكات للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة السعة في نمو إيرادات الشركة بشكل ملحوظ. وتُعرف أريستا بدور رئيسي في توفير تقنيات الشبكات المتقدمة، مما يُمكّنها من الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع شبكات الذكاء الاصطناعي.

البيانات المالية الرئيسية

يشير إجماع السوق إلى أن نتائج شركة أريستا نتوركس للربع الثالث من عام 2025 من المتوقع أن تُظهر نموًا قويًا ومستمرًا في الإيرادات وربحية عالية مستدامة.

إيرادات الربع الثالث من عام 2025: 2.26-2.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نموًا سنويًا بنسبة 25% تقريبًا.

إيرادات المنتجات: حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.

إيرادات الخدمات: حوالي 347 مليون دولار أمريكي.

ربحية السهم: حوالي 0.72 دولار أمريكي، بزيادة تزيد عن 13% على أساس سنوي.

هامش الربح الإجمالي: يُقدر بنحو 64.2%، وهو أقل بقليل من الربع السابق.

هامش التشغيل: حوالي 47.5%، مما يؤكد استمرار الربحية القوية.

توقعات الربع الرابع من عام ٢٠٢٥:

الإيرادات: ٢.٣٣ مليار دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: ٦٣.٢٪

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كمحرك رئيسي للنمو

يُعدّ قطاع شبكات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة السعة حاليًا أهم مصادر إيرادات شركة أريستا، حيث يُمثلان حوالي ٦٥٪ من إجمالي المبيعات. ويستمر الطلب على مُبدّلات إيثرنت فائقة السرعة، بما في ذلك ١٠٠ جيجابت و٤٠٠ جيجابت و٨٠٠ جيجابت، في النمو. تدعم حلول أريستا عملاء رئيسيين مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت وميتا وأوراكل، مُوفرةً بنية تحتية موثوقة وواسعة النطاق للذكاء الاصطناعي. وتشير التقديرات إلى أن إيرادات أريستا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تصل إلى ١.٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٥، وأن التطوير المُستمر لتقنيات الشبكات الجديدة المُتوسّعة قد يُصبح مصدر إيرادات هامًا بدءًا من عام ٢٠٢٧ فصاعدًا.

ربحية قوية واستقرار تشغيلي

على الرغم من ضغوط التكلفة وتحديات سلسلة التوريد، تحافظ أريستا على واحدة من أعلى معدلات الربحية في هذا القطاع. ولا تزال هوامش التشغيل قريبة من 47%، كما أن التدفقات النقدية من العمليات قوية. وتوفر إيرادات الخدمات استقرارًا ماليًا إضافيًا وتعزز علاقات الشركة مع العملاء، مما يسمح للشركة بالحفاظ على مرونتها في بيئة تنافسية.

التوقعات والمخاطر

على الرغم من الطلب القوي، لم ترفع إدارة أريستا توقعاتها لعام 2026 بعد يوم المستثمر في سبتمبر. وسيراقب المشاركون في السوق عن كثب تعليقات الإدارة بشأن تكاليف المكونات البصرية، وضغوط التسعير من شركات الأجهزة فائقة السعة، وإمكانية زيادة هامش الربح في بيئة تنافسية. وتشمل المخاطر الرئيسية أيضًا تركيز الإيرادات لدى عدد قليل من العملاء الكبار، والطبيعة الدورية للاستثمارات في قطاع مراكز البيانات.

تقييم السوق

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع سعر سهم شركة أريستا نتوركس بنحو 40%، مما يعكس توقعات السوق العالية باستمرار التوسع في قطاع الذكاء الاصطناعي. وسيكون من العوامل الرئيسية المؤثرة على ردود فعل المستثمرين عقب صدور النتائج نبرة التوقعات للأرباع القادمة واتجاهات الطلب على شبكات الذكاء الاصطناعي.

ملخص

تستقبل أريستا نتوركس نهاية العام بوضع مالي قوي، وهوامش ربح مستقرة، وحضور متنامٍ في سوق الذكاء الاصطناعي. وتواصل الشركة بناء ميزة تنافسية من خلال تقنيات الشبكات المبتكرة، والبرمجيات المتقدمة، والشراكات مع كبرى شركات الحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن يؤكد التقرير الفصلي الصادر اليوم أن أريستا لا تزال أحد أبرز المستفيدين من نمو الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، مع الحفاظ على إمكانات قوية لمزيد من التوسع في الإيرادات والهوامش في الأرباع القادمة.