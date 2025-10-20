معاينة صناعة الدفاع الأميركية - هل وصلت إلى ذروتها؟

الطلب قوي، ولكن ليس بلا حدود.

لا يزال قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكية يشهد طفرة استثنائية، مدفوعةً بالأحداث الجيوسياسية في السنوات الأخيرة. منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام ٢٠٢٢، ارتفعت أسعار أسهم شركات مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، وRTX، وجنرال إلكتريك للطيران، وجزء من شركة تكساس إنسترومنتس، بشكل ملحوظ، مما يعكس زيادة حادة في الطلب العالمي على المعدات العسكرية. لم تشهد الشركات الأمريكية ارتفاعًا سريعًا كنظيراتها الأوروبية، لكنها حافظت على أسس مالية متينة للغاية ومحافظ طلبات قياسية.

الوضع التشغيلي للشركات جيد، ولكنه ليس بالمستوى المطلوب. لا يزال السوق يعاني من اختلال هيكلي. الطلب يفوق العرض لأن القدرات الإنتاجية للعديد من الشركات لا تزال مقيدة بنقص سلسلة التوريد، ونقص المكونات، وصعوبات التوظيف. ومن الأمثلة على ذلك شركة RTX، التي تعاني منذ أشهر من مشاكل تتعلق بمحرك GTF المُركّب في طائرات ركاب إيرباص. وتؤثر قيود مماثلة على شركة GE Aerospace، التي، على الرغم من استفادتها من عدد قياسي من عمليات فحص وخدمات محركات LEAP، لا تزال غير قادرة على تلبية طلب شركات الطيران والمصنعين بالكامل.

في الوقت نفسه، تستهلك برامج التحديث العسكري موارد متزايدة. أفادت شركة لوكهيد مارتن عن محفظة طلبات قياسية تبلغ حوالي 170 مليار دولار، بينما تجاوزت RTX 230 مليار دولار، وتزيد شركة نورثروب غرومان استثماراتها في تطوير القاذفة الاستراتيجية B-21 Raider. لا يزال الطلب من دول الناتو والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.

تمتلك شركتا GE Aerospace وRTX حصةً كبيرةً في القطاعات المدنية المتعلقة بالطيران التجاري، بينما تُصنّع شركة Texas Instruments بشكل رئيسي المكونات التناظرية وأشباه الموصلات المستخدمة في الإلكترونيات الصناعية، والسيارات، وأنظمة الدفاع، ولكنها لا تعتمد على الطلبات العسكرية. هذا يعني أن نتائجها لا تعكس دائمًا بشكل مباشر حالة قطاع الدفاع بأكمله، بل تعكس الوضع العام لصناعة التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تآكل المصداقية

إضافةً إلى ذلك، لا يُمكن إغفال العامل السياسي. فقد أضعفت السياسة الخارجية الأمريكية غير الكفؤة وغير الموثوقة في السنوات الأخيرة، وخاصةً خلال رئاسة دونالد ترامب، ثقة بعض حلفائها. وتناقش أوروبا علنًا ضرورة الاستقلال عن المعدات الأمريكية وبناء صناعتها الدفاعية الخاصة. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي خطةً تقضي بأن يُشترى ما لا يقل عن نصف مشتريات الأسلحة داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العقد.

مع ذلك، لا يعني هذا انقلابًا مفاجئًا في هذا الاتجاه. ففي بيانات التصدير، ارتفعت حصة الولايات المتحدة من شحنات الأسلحة العالمية إلى أكثر من 40% في السنوات الأخيرة. كما زادت واردات الأسلحة الأوروبية بأكثر من النصف، ولا يزال معظمها يأتي من الولايات المتحدة. وهذا يُشير إلى أننا نتحدث عن عملية تنويع بطيئة ولكن حازمة، وليس عن تراجع مفاجئ وكامل. ومن المرجح جدًا أن يكون هذا هو العام الأخير الذي تستطيع فيه الولايات المتحدة الأمريكية التباهي بمثل هذه الهيمنة الكبيرة في هذا القطاع. تزايد المخزونات، وزيادة رأس المال، وقيود الموارد

في التقارير الفصلية القادمة، يجدر الانتباه إلى التغيرات في هياكل الميزانية العمومية. قد تُظهر الشركات مستويات مخزون أعلى ونفقات استثمارية متزايدة. ويعود ذلك إلى مشاكل في توافر المعادن الأرضية النادرة، وهي ضرورية لإنتاج المحركات والرادارات وأنظمة مكافحة الحرائق. لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على المواد الخام والمكونات المُعالجة في الصين. ويحاول البنتاغون تغيير هذا الوضع من خلال تمويل تطوير المصادر المحلية ومصانع المعالجة، لكن هذه العملية تتطلب وقتًا ومالًا.

قد يؤدي ارتفاع الإنفاق على المخزونات واستثمارات رأس المال العامل إلى انخفاض هوامش الربح والتدفقات النقدية الحالية. وعلى وجه الخصوص، تتأثر البرامج المُنفذة بأسعار ثابتة، مثل قاذفة بي-21 في شركة نورثروب غرومان أو بعض عقود الصواريخ، بارتفاع تكاليف المواد والعمالة.

خلال مؤتمرات الأرباح، سيراقب المستثمرون عن كثب ليس فقط الأرقام، بل أيضًا اللغة التي يستخدمها الرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون. قد تتضمن إشارات التحذير مصطلحات مثل "مشاكل في الطاقة الإنتاجية" أو "اختناقات" أو "دورات تسليم ممتدة". من ناحية أخرى، ستُستقبل الإشارات إلى تحسين الكفاءة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسريع إنجاز الطلبات بإيجابية. كما يجدر الانتباه إلى مؤشرات تراكم الأعمال، ونسبة الطلبات الجديدة إلى عمليات التسليم، وتحويل التدفقات النقدية.

هل سيُخفّض عبء الميزانية؟

في الأشهر الأخيرة، عاد موضوع ارتفاع الديون والوضع المالي المتوتر للولايات المتحدة بشكل متزايد. ورغم أن قطاع الدفاع يُعتبر تقليديًا "البقرة المُقدّسة" في الميزانية الأمريكية، إلا أنه قد يواجه قيودًا مالية على المدى الطويل. مع ذلك، يُحافظ الكونغرس حاليًا على مستوى قياسي من التمويل، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي ميزانية الدفاع لعام 2026 900 مليار دولار. إذا انخفضت نتائج القطاع بأكمله بشكل كبير عن التوقعات، فقد يُشير ذلك إلى أولى أعراض الإرهاق المالي وتزايد عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية. في هذه الحالة، ستكون توقعات المبيعات في الأرباع القادمة بنفس أهمية النتائج، إن لم تكن أكثر أهمية.

السيناريو المعاكس، أي نتائج تفوق التوقعات بكثير، قد يعني أكثر من مجرد تحسن طال انتظاره في الكفاءة. إذا بدأت شركات الدفاع الأمريكية بالإبلاغ عن زيادة حادة في المبيعات والاستثمارات، وتقصير دورات التسليم، وتوسيع طاقة إنتاج الذخيرة، والطيران، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن البلاد تستعد لزيادة النشاط العسكري. قد تشير هذه الصورة إلى استعدادات لتدخل محتمل أو مواجهة عسكرية.

لا تزال صناعة الدفاع الأمريكية في حالة ممتازة، على الرغم من الوضع المالي والاقتصادي الأمريكي المقلق بشكل متزايد. ومع ذلك، فإنها تعمل بأقصى قدراتها. تُشكل حافظات الطلبيات القياسية، ونقص الموارد، وسلاسل التوريد المتوترة مزيجًا من نمو الإيرادات نظريًا، بينما تظل الهوامش تحت الضغط.



لا يزال السوق يثق في عزم الولايات المتحدة على ضخّ أموال طائلة في جيشها، لكنه يدرك بشكل متزايد عدم كفاءة الصناعة والنظام السياسي الأمريكيين. ستُظهر النتائج القادمة ما إذا كانت الشركات الأمريكية قادرة على تحويل الطلب إلى ربح ونمو مستدامين، أم أنها ستقع في فخ سلاسل التوريد غير الفعالة، والميزانيات غير المستقرة، والإدارة التي تفتقر إلى آفاق واعدة.