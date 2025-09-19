مؤشر أسعار المستهلك الأولي من فرنسا أقل من المتوقع
فرنسا، التضخم الأولي لـ HICP. 2.4% مقابل المتوقع: 2.8%. السابق: 3.2% (0.3% مقابل 0.6% المتوقعة و0.9% السابقة) بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأولية: 2.3%...
أخبار الأسواق
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال. وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة...
المزيد
فرنسا، التضخم الأولي لـ HICP. 2.4% مقابل المتوقع: 2.8%. السابق: 3.2% (0.3% مقابل 0.6% المتوقعة و0.9% السابقة) بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأولية: 2.3%...
France, preliminary HICP inflation. 2.4% vs Expected: 2.8%. Previous: 3.2% (0.3% vs. 0.6% forecast and 0.9% previous) Preliminary CPI data: 2.3% vs....
الأسواق دون تغيير كبير قبل عطلة نهاية الأسبوع ويركز الاهتمام على تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وعلى دخل الأميركيين واستهلاكهم خطابات...
Markets without much change ahead of the holiday weekend Attention focuses on US PCE inflation and Americans' income and consumption Speeches...
تبدأ الأسواق بداية بطيئة لعطلة نهاية الأسبوع، مما يعني أن بعض الأسواق ستكون مغلقة اليوم. أغلق مؤشر نيكي الجلسة عند ارتفاع بنسبة 0.5%، في حين يتم تداول...
Markets are making a slow start to the holiday weekend, which means some markets will be closed today The Nikkei closed the session at 0.5% plus,...
مرت الجلسة في أوروبا اليوم بمزاج إيجابي إلى حد ما، مع إغلاق معظم المؤشرات بشكل إيجابي. أنهى مؤشر DAX وCAC40 الجلسة بمكاسب متواضعة. وقد أشار...
The session in Europe passed today in a mostly moderately positive mood, with most benchmarks closing on a positive note. The DAX and CAC40 closed the...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي أساسيات الولايات المتحدة هل هذه نهاية الموجة الهبوطية؟ الموسمية وسلوك الأسعار والمضاربين
العملة المشفرة الأكثر شهرة، Dogecoin، تكتسب حاليًا 13٪. بالأمس، أشار Elon Musk إلى شعار PayPal، مشيرًا إلى أن تاريخ "X" سوف يأتي بدائرة كاملة....
The most famous meme cryptocurrency, Dogecoin, is currently gaining 13%. Yesterday, Elon Musk made a reference to the PayPal logo, stating that the history...
صدر اليوم مؤشرين إقليميين أمريكيين آخرين من منطقتي شيكاغو وكانساس. أظهر كلاهما مزيدًا من التباطؤ، حيث انخفض كثيرًا عن توقعات الأسواق. مؤشر مديري...
Today we knew two more US regional indices from Chicago and Kansas region. Both showed further cooling, falling much below markets expectations. US...
عاد الذهب إلى ما فوق مستوى 2200 دولار للأونصة اليوم، وهو على بعد حوالي 17 دولارًا من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في 20 مارس. ومع ذلك، إذا أغلق السعر...
Gold is back above $2200 per ounce today and is about $17 from the historic highs set on March 20. Nevertheless, if the price closed at the current price...
ارتفعت عقود وول ستريت في اليوم الأخير من هذا الربع والأسبوع يظل USDIDX أقوى قليلاً في بداية الجلسة انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى ما...
Wall Street contracts gain on the last day of this quarter and week USDIDX remains slightly stronger at the start of the session Yields on 10-year...
الساعة 02:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر مارس: ثقة المستهلك في ميشيغان: 79.4 فعليًا؛ توقعات...
02:00 PM GMT, United States - University of Michigan inflation report for March: Michigan Consumer Sentiment: actual 79.4; forecast...
صدرت بيانات مؤشر مديري المشترياتChicago من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر مديري المشتريات: السابق: 44, المتوقع: 45.9, الفعلي: 41.4
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم