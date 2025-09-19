استقر اليورو بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألمانية
صدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر مايو اليوم في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش. أشارت مجموعة كبيرة من التقارير على مستوى الدولة التي صدرت...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الألماني في الساعة 01:00 مساءً بتوقيت جرينتش البيانات الضعيفة من الصين تضغط على شركات قطاع الموضة تجلب جلسة...
تم تداول العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ (CHNComp) على انخفاض اليوم بعد صدور مؤشر مديري المشتريات الصيني الضعيف لشهر مايو. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي...
تصحيح على مؤشر نيكاي 225 بعد الوصول إلى مستويات قياسية بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ضعيفة أشباه الموصلات - قطاع مزدهر في الصناعة اليابانية على...
تباطأ التضخم الفرنسي أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له في عام ، وهو خبر سار للبنك المركزي الأوروبي ، والذي قد يكون لديه اسباب أقل لمزيد من التشديد بالنظر...
بيانات أضعف لمؤشر مديري المشتريات من الصين والإنتاج الصناعي من اليابان تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في دائرة الضوء في الأسواق الأوروبية عدة خطابات...
تراجعت الأسهم الآسيوية ، بقيادة هونج كونج ، بسبب تدهور النشاط الصناعي في الصين والمخاوف بشأن احتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد. وانخفض...
يتفاعل زوج العملات USDJPY مع الانخفاض الحاد في عائدات الولايات المتحدة ، مدفوعًا بالمشاعر الجيدة تجاه احتمال تمرير قانون حدود الديون من قبل الكونجرس. اليوم...
ارتفعت أسهم Tesla (TSLA.US) و Ford (F.US) بنسبة 2.5٪ و 4.5٪ على التوالي بعد الإعلان عن التعاون بين الشركتين وعدد من عوامل الوحدة الأخرى. ستتعاون Ford مع...
انخفض خام برنت 4٪ اليوم ، وهو ما يمكن ربطه بعدة عوامل. تتحدث وسائل الإعلام الأمريكية عن عدم اليقين بشأن اتفاقية سقف الديون ، حيث أوضح العديد من الجمهوريين...
3:00 مساءً بتوقيت جرينتش - الولايات المتحدة ، ثقة المستهلك في كونفرنس بورد لشهر مايو. الفعلي: 102.3 المتوقع: 99.1. السابق: 101.3 - مجلس المؤتمر...
ترتفع وول ستريت في بداية الجلسة تتصدر Nvidia رأس المال بقيمة 1 تريليون دولار ؛ إنها الشركة التاسعة التي تخترق هذا الحاجز! تجلب جلسة الثلاثاء...
مؤشر ناسداك يرتفع أكثر من 1٪ الأسواق المالية في الخارج تتفاعل لأخبار إيجابية عن التقدم في نهاية الأسبوع في تمديد حد الديون إن الاحتمال الأكبر لقيام...
يمدد DE30 الدافع التصحيحي الصاعد ضعف معنويات منطقة اليورو من حيث الشهر الجاري الأسواق تكسب على موجة إعلان اتفاق حد الديون تجلب جلسة الثلاثاء...
النفط: يظهر صراع محتمل بين المملكة العربية السعودية وروسيا داخل أوبك +. تريد روسيا الحفاظ على الوضع الراهن ، بينما قد تفكر المملكة العربية السعودية...
في هذه المناسبة سنتعامل مع إحدى الشركات المصابة بتأثير جذب السوق على القيم المرتبطة بتكنولوجيا الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي (AI). ومع ذلك ، وعلى الرغم من...
تضاءل الزخم الصعودي للمؤشرات الصينية حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى أن افتتاح الاقتصاد بعد الوباء لا يسير بوتيرة ترضي المضاربين على الارتفاع. غدًا...
يعود المستثمرون الأمريكيون من عطلة نهاية أسبوع طويلة في يوم الذكرى. تم الإعلان خلال عطلة نهاية الأسبوع عن التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون الأمريكية ،...
