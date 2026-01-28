مبادلة تقود استثماراً بـ 170 مليون دولار في «بروبرتي فايندر»

أعلنت منصة بروبرتي فايندر عن استثمار جديد بقيمة 170 مليون دولار، بقيادة شركة مبادلة للاستثمار، إلى جانب الصندوق السيادي الإماراتي، وشركة «بيكو كابيتال» حيث يأتي هذا الاستثمار بعد جولة تمويلية بقيمة 525 مليون دولار قادتها صناديق تديرها بيرميرا، وبمشاركة بلاكستون جروث في 2025، ما يعكس الثقة الإقليمية والدولية بالنمو الاستراتيجي للشركة ورؤيتها طويلة المدى.

يشار أنه بإجمالي استثمارات رأسمالية يصل إلى نحو 700 مليون دولار، إضافة إلى تمويل بالدين بقيمة 250 مليون دولار من ARES Management وHSBC، تُعد بروبرتي فايندر إحدى أكبر جولات التمويل في المنطقة.

تحتفظ شركة جنرال أتلانتيك، التي استثمرت في الشركة منذ 2018، بحصة مهمة في رأس المال. وبموجب الصفقة الأخيرة، يستثمر كل من مبادلة والصندوق السيادي الإماراتي 75 مليون دولار، بينما تستثمر بيكو كابيتال 20 مليون دولار من صندوقها الجديد للنمو «Growth Fund I» بقيمة 250 مليون دولار، كأول استثمار لهذا الصندوق، في تعميق للشراكة التي بدأت قبل أكثر من عقد، عندما كانت بيكو أول مستثمر في بروبرتي فايندر.

تأتي هذه الخطوة في مرحلة محورية من مسيرة بروبرتي فايندر، التي حققت نتائج مالية قوية ونمواً سريعاً في استخدام منتجاتها الرئيسية، وتعزز ريادتها في الإمارات والمنطقة. وتواصل حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل Credit Optimizer، وHome Valuation، وSuperAgent تحقيق انتشار واسع، بينما توسع شراكاتها مع Stake، وKeyper حضورها عبر رحلة التملك العقاري المتكاملة.

في حين تدعم الأطر التنظيمية الواضحة والطلب القياسي على العقارات في الإمارات، أسس نمو الشركة خلال المرحلة المقبلة وفي تعليقه على الاستثمار، قال مايكل لحياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لبروبرتي فايندر: «يشرفنا انضمام مبادلة وشركائنا الجدد من الصناديق السيادية في هذه المرحلة المهمة. دعمهم شهادة على قوة منصتنا، وعمق بياناتنا، وصلابة نموذج أعمالنا، ونفخر بالمساهمة في بناء سوق عقارية أكثر شفافية وثقة واعتماداً على التكنولوجيا».

من جانبه أضاف جيمي أوماهوني، الرئيس المالي: «يؤكد الاستثمار تجدد الثقة بنا في وطننا، ويعزز استقرار قاعدة المساهمين، ومواءمة أهداف الشركة مع الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد رقمي رائد عالياً».

من جهة أخرى ، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في الإمارات في مبادلة: «يعكس الاستثمار التزام مبادلة بدعم الشركات الوطنية الرائدة والمنصات التقنية عالية النمو، بخاصة عند تقاطع قطاعي التكنولوجيا والعقارات». بينما أكد عامر علايلي، الشريك العام في بيكو كابيتال، أن بروبرتي فايندر تمثل نموذجاً مثالياً لرؤية صندوق النمو، وتُحدث قيمة حقيقية لجميع أطراف القطاع العقاري.

الجدير بالذكر أنه تولت جيه. بي. مورغان دور المستشار المالي الحصري لبروبرتي فايندر، فيما عملت مويلس آند كومباني كمستشار مالي مستقل، وقدمت فريشفيلدز الاستشارات القانونية للشركة، بينما مثلت كولي الرئيس التنفيذي في الإجراءات القانونية ذات الصلة.