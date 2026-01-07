مجموعة صناعية ألمانية عملاقة تعتزم بيع وحدة متعثرة في الهند ❓ارتفاع أسهمها بنسبة 5% 📈

حققت مجموعة تيسن كروب الألمانية (TKA.DE)، المعروفة بإنتاج الصلب وقطع غيار السيارات والتكنولوجيا الصناعية، مكاسب بلغت نحو 5% في سوق الأسهم اليوم، وذلك عقب تقارير تفيد باقترابها من إتمام صفقة بيع تاريخية لوحدة الصلب التابعة لها والتي تعاني من مشاكل. ووفقًا لوكالة رويترز، تدرس تيسن كروب نقل السيطرة تدريجيًا على شركة تيسن كروب ستيل أوروبا إلى مجموعة جندال ستيل الدولية الهندية، بدءًا بحصة 60% ثم باقي الحصص على مراحل لاحقة. من شأن هذا النموذج من الصفقات أن يحل نهائيًا التعقيدات المستمرة منذ سنوات والمتعلقة بالتزامات معاشات تقاعدية تبلغ حوالي 2.5 مليار يورو، والتي عرقلت فعليًا محاولات البيع السابقة. ويرى المستثمرون في ذلك مؤشرًا على أن عملية انتقال الملكية أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضى. أما بالنسبة لشركة جندال ستيل، فستكون هذه خطوة جريئة نحو السوق الأوروبية بعد استحواذها مؤخرًا على شركة فيتكوفيتش ستيل التشيكية.

تعززت معنويات المستثمرين تجاه المجموعة بفضل توصيات دويتشه بنك الجديدة بشأن شركة تيسن كروب نوسيرا (NCH2.DE)، التابعة لها. فقد رفع المحللون توصيتهم من "الاحتفاظ" إلى "الشراء"، مما يشير إلى أن نشاط الشركة يقترب من أدنى مستوياته في السوق، وأن الأسعار الحالية قد تُشكل فرصة استثمارية جذابة. ورغم خفض السعر المستهدف من 12 يورو إلى 11 يورو، أكد المحلل مايكل كون أن نوسيرا تتمتع بأسس متينة وتستعد لدورة نمو جديدة في قطاع الطاقة النظيفة.

وعلى خلفية هذه المعلومات، تشهد أسهم تيسن كروب ارتفاعًا اليوم، إذ بدأ السوق يقتنع بأن الشركة تقترب بالفعل من تجاوز أكبر مشاكلها. ومن شأن تقليل التركيز على صناعة الصلب وزيادة التركيز على القطاعات ذات الهوامش الربحية العالية، بدءًا من التكنولوجيا الصناعية وصولًا إلى الهيدروجين الأخضر، أن يُعزز الوضع المالي لهذه العلامة التجارية الصناعية الألمانية العريقة.

تجاوزت أسهم الشركة المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50 و100 يوم، مما قد يشير إلى عودة السهم إلى اتجاهه الصعودي طويل الأجل. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجلسات الأخيرة شهدت تقلبات أكبر في سعر السهم، ما قد يزيد من تقلبات الأسعار (مؤشر القوة النسبية للمتوسط ​​المتحرك لـ 14 يومًا يقارب 70 نقطة).

المصدر: xStation