مجموعة stc تسجل أداءً تاريخياً يعكس قوة النمو واستدامة الأرباح

حققت مجموعة stc إنجازاً مالياً غير مسبوق مع إعلان نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 77.8 مليار ريال، محققة نمواً بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5% بعد استبعاد البنود غير المتكررة، في مؤشر واضح على صلابة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو ربحي مستدام.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، إذ بلغ إجمالي الربح 37.7 مليار ريال، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 14.4 مليار ريال. كما سجلت الأرباح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) نحو 24.5 مليار ريال بنمو قدره 6.1% بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدعومة بارتفاع الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة المصروفات والاستثمارات الرأسمالية. وأقرت المجموعة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، التزاماً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وعلى صعيد تطوير رأس المال البشري، واصلت المجموعة استثمارها في تنمية القدرات الوطنية عبر مبادرات متعددة شملت برامج تطوير الشركاء والإلحاق الوظيفي وأكاديمية stc. كما أطلقت منصة تدريبية عامة خلال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من المهارات الرقمية اللازمة لمواكبة تحولات سوق العمل المستقبلية، تأكيداً لدورها في تعزيز الهوية الرقمية الوطنية ورفع تنافسية الكوادر السعودية.

كما عززت stc حضورها في دعم الفعاليات الكبرى والمناسبات الدينية، بما في ذلك موسم الحج والعمرة، من خلال توفير بنية تحتية رقمية موثوقة تدعم جاهزية القطاعات الحيوية وتواكب أعلى المعايير العالمية. وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ مكانة المجموعة كممكن رقمي رائد إقليمياً.

وفي تعليق له، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتوسيع البنية التحتية الرقمية. وخلال العام، توسعت شبكة الجيل الخامس لتتجاوز 10,800 موقع، وبلغ عدد المنازل المخدومة بالألياف البصرية 3.75 مليون منزل، إضافة إلى تنفيذ أول تجربة إقليمية للنطاق الترددي 7 جيجاهرتز تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام كذلك توسع STC Bank إلى أكثر من 8 ملايين عميل، وتوقيع شراكات لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 1 جيجاوات، إلى جانب اتفاقيات بنية تحتية رقمية بملياري ريال، وإصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار حظيت بتغطية تجاوزت أربع مرات.

وفي مجال الاستدامة، ارتفع تصنيف المجموعة في مؤشر MSCI إلى AA، وحصلت على شهادة EFQM خمس نجوم، كما حافظت على صدارتها كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي، مؤكدةً تكامل أدائها المالي مع التزامها بالابتكار والتنمية المستدامة.