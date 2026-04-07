مجموعة يونايتد هيلث – قرار برنامج ميديكيد يدعم السعر

تُعدّ مجموعة يونايتد هيلث الرائدة بلا منازع في سوق التأمين الصحي الخاص في الولايات المتحدة. ورغم الظروف السوقية الصعبة، ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 7% اليوم.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قرار مراكز خدمات الرعاية الطبية والرعاية الصحية (CMS)، المشرفة على برنامج "ميديكيد" الحكومي. ميديكيد هو نوع من التأمين الصحي المدعوم من الحكومة الأمريكية، والمخصص للأفراد ذوي الدخل المحدود، ويستفيد منه حاليًا حوالي 70 مليون أمريكي.

وقد قررت إدارة ميديكيد زيادة معدلات سداد تكاليف البرنامج بنسبة 2.48%، متجاوزةً بذلك توقعات محللي القطاع. ويعني هذا عمليًا زيادة هوامش ربح شركات التأمين نتيجةً لارتفاع التعويضات من الحكومة الأمريكية.

ونتيجةً لذلك، تشهد أسهم شركات التأمين الصحي الأمريكية انتعاشًا ملحوظًا، ويتسابق محللو البنوك لتحديث تقييماتهم.

ارتفع سهم الشركة الرائدة في السوق بنسبة 7%، وسهم شركة CVS Health بنسبة تقارب 5%، وسهم شركة Alignment Healthcare بأكثر من 15%، وسهم شركة Evolent Health بنسبة 11%. ويعكس هذا التفاؤل تجاه القطاع أيضًا توقعات محللي بنك أوف أمريكا، الذين رفعوا السعر المستهدف لأسهم الشركة.

يأتي هذا الخبر في وقت حاسم للشركة، إذ من المقرر أن تُعلن نتائجها للربع الأول من عام 2026 بعد إغلاق السوق في 7 أبريل. ويتوقع السوق ربحية للسهم الواحد تبلغ حوالي 6.65 دولار أمريكي، وإيرادات تقارب 110 مليارات دولار أمريكي.

مرّت الشركة بفترة عصيبة، إذ يقع تقييمها حاليًا في منتصف مسار توحيد استمر عامًا كاملًا بعد انخفاضات شهدتها في مطلع عامي 2024 و2025. فهل سيساهم قرار تمويل برنامج ميديكيد في خروج السهم من هذا المسار التوحيدي؟ المصدر: xStation5