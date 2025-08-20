اقرأ أكثر

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: التضخم أهم من الوظائف! زوج اليورو/الدولار الأمريكي يبقى دون مستوى 1.17

١٠:٠٣ م ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو

  • رأى غالبية أعضاء اللجنة أن مخاطر ارتفاع التضخم تفوق مخاطر التوظيف، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين المستمرة المتعلقة بالرسوم الجمركية.
  • أبقى صانعو السياسات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25%-4.5%، مشيرين إلى كل من النمو الاقتصادي المعتدل والضغوط التضخمية المستمرة.
  • أكد بعض المسؤولين أن التضخم ظل فوق 2% لفترة طويلة، مما أثار مخاوف بشأن عدم استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.
  • ناقشت اللجنة ما إذا كان تأثير الرسوم الجمركية سيكون مؤقتًا أم أنه قد يؤدي إلى صدمة تضخمية أكثر استمرارًا.
  • من المتوقع أن يستغرق ظهور الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على الأسعار - وخاصةً السلع الاستهلاكية - وقتًا.
  • تعكس المراجعات الهبوطية الأخيرة في نمو الرواتب وارتفاع معدل البطالة (الذي يبلغ الآن 4.2%) علامات تباطؤ سوق العمل، مما يعزز الدعوات المعارضة لخفض أسعار الفائدة.
  • أثيرت مخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأصول، مما يشير إلى استمرار مخاطر الاستقرار المالي.
  • يسبق المحضر خطابًا هامًا لجيروم باول في جاكسون هول، حيث قد تظهر المزيد من المؤشرات السياسية.
  • يتزايد الضغط السياسي على الاحتياطي الفيدرالي، حيث يحث البيت الأبيض على خفض أسعار الفائدة وإقالة المحافظ ليزا كوك بعد مزاعم الاحتيال.
  • ستعيد اللجنة النظر في السياسة مع بيانات الوظائف والتضخم المحدثة في اجتماعها في منتصف سبتمبر.

بشكل عام، كان استقبال المحضر متشددًا، نظرًا للتركيز على مخاطر التضخم. والأهم من ذلك، أن آخر قرار للاحتياطي الفيدرالي صدر قبل إصدار بيانات ضعيفة للغاية لشهر يوليو بشأن الوظائف غير الزراعية، مما قد يؤثر على مناقشات السياسة القادمة. ومع ذلك، كان التأثير على الدولار الأمريكي محدودًا، حيث تنتظر الأسواق خطاب باول القادم في جاكسون هول للحصول على اتجاه أوضح. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 10 نقاط بعد إصدار المحضر، ولكن يمكننا القول بوضوح أن رد الفعل كان ضعيفًا للغاية.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
 
share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات