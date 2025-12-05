مهرجان سانتا كلوز – أسطورة أم إحصائيات أم فرصة سوقية حقيقية في عام 2025؟

في سوق الأسهم، يُعتبر شهر ديسمبر الشهر الذي يُجبر فيه بابا نويل على تحقيق مكاسب، وغالبًا ما يتوقع المستثمرون ارتفاعًا في الأسعار مع نهاية العام. مع ذلك، تُهدئ الإحصاءات المشاعر بسرعة: فشهر ديسمبر ليس الشهر الذي يُحقق أعلى متوسط ​​عائد، ولكنه يتميز بندرة انتهاءه بالتراجع. عمليًا، يحظى المستثمرون بشهر ذي موثوقية عالية، حيث يُكافئ السوق الصبر في كثير من الأحيان بدلًا من مُعاقبة التفاؤل المُفرط.

يغطي ارتفاع بابا نويل الكلاسيكي فترةً مُحددةً وقصيرةً من العام. إحصائيًا، يتكون من سبع جلسات تداول - الأيام الخمسة الأخيرة من ديسمبر والجلستين الأوليين من يناير، كوحدة واحدة. خلال هذه الفترة، تحدث عوائد إيجابية وأداء أعلى من المتوسط ​​للمؤشرات بشكل أكثر تكرارًا من غيرها، مما ساهم في بناء أسطورة أن ديسمبر شهر يُجبر فيه السوق تقريبًا على تقديم هدية على شكل مكاسب.

تُظهر البيانات التاريخية للمؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا أن شهر ديسمبر لا يُهيمن على متوسط ​​العوائد الشهرية، على الرغم من أنه عادةً ما يحتل النصف العلوي من الجدول. يتراوح متوسط ​​عوائد مؤشرات الأسهم العامة في ديسمبر عادةً بين 2% و3%، بينما قد تتجاوز أعلى الشهور 4%. في الوقت نفسه، لا تزال نسبة انخفاض أداء أشهر ديسمبر أقل بكثير من معظم الأشهر الأخرى، مما يعزز سمعة نهاية العام كفترة قابلة للتنبؤ نسبيًا. من الناحية العملية، لا يُعتبر ديسمبر شهر الأداء الأبرز، ولكنه من أكثر الشهور قابلية للتنبؤ من حيث اتجاه السوق.

متوسط ​​العائد الشهري لمؤشر S&P 500.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

متوسط ​​العائد الشهري لمؤشر DAX.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

تُعزى الآلية الكامنة وراء هذا الخلل إلى حد كبير إلى سلوك المستثمرين وعمليات المحافظ الاستثمارية داخل الصناديق المؤسسية. تُعدّ فترة نهاية العام فترةً لإغلاق دفاتر الأداء وترتيب المراكز، مما يُشجع على تدوير رأس المال من الأصول الدفاعية إلى الأسهم التي تُحسّن عرض المحفظة. كما يلعب الدافع الضريبي دورًا مهمًا، حيث يُحقق بعض المستثمرين خسائر في ديسمبر لتقليل دخلهم الخاضع للضريبة، ويعودون إلى السوق في يناير، مما يُعزز الطلب. ويعني انخفاض السيولة وأجواء العطلات أن حتى التدفق المعتدل من أوامر الشراء يُمكن أن يُحفز تحركات أسعار أكثر وضوحًا مقارنةً بالظروف العادية، مما يُعزز الاعتقاد بوجود ميل طبيعي للأسواق للارتفاع خلال هذه الفترة.

هل يُمكن لنهاية عام 2025 تكرار تأثير "ارتفاع سانتا كلوز"؟

في عام 2025، يواجه "ارتفاع سانتا كلوز" نقطة بداية مُتطلبة بشكل غير عادي. تتقلب المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وبورصة وارسو بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث سجل بعضها أرقامًا قياسية جديدة بعد سلسلة من الأشهر القوية للغاية. تزيد نقطة البداية هذه من مخاطر جني الأرباح وتزيد من حساسية السوق للمفاجآت السلبية، لكنها لا تستبعد تحقيق المزيد من المكاسب في حال ظهور مؤشرات اقتصادية كلية داعمة. ويعتمد ارتفاع ديسمبر المحتمل بشكل أقل على الموسمية نفسها، وبشكل أكبر على ما إذا كان المستثمرون يتلقون حججًا تبرر استمرار تعرضهم لقيم قياسية مرتفعة.

تلعب سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا رئيسيًا. وقد يُصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر حافزًا لموجة أخرى من الإقبال على المخاطرة. ويزيد خفض أسعار الفائدة، إلى جانب الخطابات الحمائمية، من الإقبال على الأصول الخطرة، في حين أن عدم التغيير أو النبرة المتشددة قد يحدان من احتمالية حدوث ارتفاع حاد. وقد يُثير أي تأجيل للقرارات أو رسالة أكثر حذرًا خيبة أمل في لحظة ارتبطت تاريخيًا بمكاسب هادئة بدلًا من تصحيحات حادة.

تُظهر الرسوم البيانية الموسمية لمؤشري SPX وDAX أن شهر ديسمبر هو شهر أداء إيجابي مستقر نسبيًا. على الرغم من أنه ليس الشهر الذي حقق أعلى متوسط ​​عائد، إلا أن نهاياته السلبية المتقطعة تشير إلى توازن إيجابي، والذي قد يعزز، إلى جانب الزخم الحالي وقرار الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع "سانتا كلوز".

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل المخاطر. فارتفاع تقييمات الأسهم يزيد من حساسية السوق للصدمات الاقتصادية الكلية أو الجيوسياسية. ويظل ارتفاع "سانتا كلوز" سيناريو محتملاً، ولكن باحتمالية متوسطة، ولا ينبغي اعتباره مضموناً. تُعد الموسمية مؤشراً مكملاً قيّماً، ولكنها لا يمكن أن تحل محل التحليل الأساسي والإدارة السليمة للمخاطر.

يظل ارتفاع "سانتا كلوز" أحد أبرز الشذوذات الموسمية في الأسواق. ويشكل عام 2025 خلفية مثيرة للاهتمام لظهوره المحتمل، حيث يجمع بين الزخم القوي، ومستويات المؤشر القياسية المرتفعة، والتأثير المحتمل لقرارات السياسة النقدية. ويدعم هذا التكوين من العوامل سيناريو نمو معتدل أو استقرار، على الرغم من أن احتمال حدوث انتعاش أقوى في نهاية العام لا يزال قائماً. إن الموسمية قد تدعم تطور الاتجاهات، ولكنها لا تحل محل التقييم الواسع للبيئة الاقتصادية الكلية وعوامل الخطر، التي تظل حاسمة لسلوك السوق.